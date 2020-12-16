https://ria.ru/20201216/telegram-1589547388.html

Telegram восстановил доступ для части пользователей

Telegram восстановил доступ для части пользователей

Telegram сообщил, что восстановил доступ половины столкнувшихся с проблемами пользователей - в основном в Восточной Европе, разбирается с остальными. РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T17:25

2020-12-16T17:25

2020-12-16T17:30

telegram

восточная европа

технологии

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Telegram сообщил, что восстановил доступ половины столкнувшихся с проблемами пользователей - в основном в Восточной Европе, разбирается с остальными."Около половины пострадавших пользователей сейчас снова в сети (в основном Восточная Европа, некоторые части Ближнего Востока). Работаем, чтобы вернуть остальное", - говорится в сообщении мессенджера в Twitter.Ранее, около 16.20 мск, пользователи из разных стран мира начали сообщать о сбоях в работе мессенджера. По состоянию на 16.40 мск почти 30 тысяч человек опубликовали свои отчеты о проблемах в работе Telegram на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

https://ria.ru/20201216/ubytki-1589544295.html

восточная европа

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

telegram, восточная европа, технологии