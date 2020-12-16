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Telegram восстановил доступ для части пользователей
Telegram восстановил доступ для части пользователей
Telegram сообщил, что восстановил доступ половины столкнувшихся с проблемами пользователей - в основном в Восточной Европе, разбирается с остальными. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T17:25
2020-12-16T17:30
telegram
восточная европа
технологии
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Telegram сообщил, что восстановил доступ половины столкнувшихся с проблемами пользователей - в основном в Восточной Европе, разбирается с остальными."Около половины пострадавших пользователей сейчас снова в сети (в основном Восточная Европа, некоторые части Ближнего Востока). Работаем, чтобы вернуть остальное", - говорится в сообщении мессенджера в Twitter.Ранее, около 16.20 мск, пользователи из разных стран мира начали сообщать о сбоях в работе мессенджера. По состоянию на 16.40 мск почти 30 тысяч человек опубликовали свои отчеты о проблемах в работе Telegram на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
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telegram, восточная европа, технологии

Telegram восстановил доступ для части пользователей

17:25 16.12.2020 (обновлено: 17:30 16.12.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Telegram сообщил, что восстановил доступ половины столкнувшихся с проблемами пользователей - в основном в Восточной Европе, разбирается с остальными.
"Около половины пострадавших пользователей сейчас снова в сети (в основном Восточная Европа, некоторые части Ближнего Востока). Работаем, чтобы вернуть остальное", - говорится в сообщении мессенджера в Twitter.
Ранее, около 16.20 мск, пользователи из разных стран мира начали сообщать о сбоях в работе мессенджера. По состоянию на 16.40 мск почти 30 тысяч человек опубликовали свои отчеты о проблемах в работе Telegram на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
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