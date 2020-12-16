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В Москве технологию спасения подводников опробовали на больных COVID-19
В Москве технологию спасения подводников опробовали на больных COVID-19
Разработанная в головном научном учреждении по космической медицине - Институте медико-биологических проблем (ИМБП) РАН - технология лечения заболеваний легких... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T16:27
2020-12-16T16:27
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коронавирус covid-19
институт медико-биологических проблем ран
российская академия наук
москва
общество
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Разработанная в головном научном учреждении по космической медицине - Институте медико-биологических проблем (ИМБП) РАН - технология лечения заболеваний легких испытана на больных коронавирусной инфекцией и показала хорошие результаты, рассказали журналистам в институте.По его словам, технология была создана еще полвека назад по заказу ВМФ для спасения людей после переохлаждения, а затем использовалась для лечения болезней легких и восстановления дыхания у спортсменов после нагрузки. Технология заключается в использовании специальной гелий-кислородной смеси, которая подается через ингалятор.Как рассказал журналистам руководитель отдела ИМБП Александр Суворов, гелий-кислородные смеси протестированы для лечения осложнений COVID-19 в московской больнице №52 и региональных клиниках. В Москве процедуры прошли 1114 человек. Всего было проведено более 18 тысяч сеансов ингаляции. "Показана эффективность гелий-кислородной методики в определенной стадии заболевания", - пояснил Суворов.По его словам, данная технология позволяет снизить количество пациентов, отправляемых на ИВЛ. "Самое главное - побороть дыхательную недостаточность на ранних этапах, не допустить перехода на ИВЛ. А гелий-кислородные смеси позволяют не доводить ситуацию до ИВЛ", - сказал Суворов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, институт медико-биологических проблем ран, российская академия наук, москва, общество

В Москве технологию спасения подводников опробовали на больных COVID-19

16:27 16.12.2020
 
© Depositphotos / Elnur AmikishiyevВрач изучает томограмму легких
Врач изучает томограмму легких - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© Depositphotos / Elnur Amikishiyev
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Разработанная в головном научном учреждении по космической медицине - Институте медико-биологических проблем (ИМБП) РАН - технология лечения заболеваний легких испытана на больных коронавирусной инфекцией и показала хорошие результаты, рассказали журналистам в институте.
"Способ показал свою полезность и эффективность в лечении коронавирусной инфекции", - сообщил журналистам директор ИМБП Олег Орлов.
По его словам, технология была создана еще полвека назад по заказу ВМФ для спасения людей после переохлаждения, а затем использовалась для лечения болезней легких и восстановления дыхания у спортсменов после нагрузки. Технология заключается в использовании специальной гелий-кислородной смеси, которая подается через ингалятор.
Как рассказал журналистам руководитель отдела ИМБП Александр Суворов, гелий-кислородные смеси протестированы для лечения осложнений COVID-19 в московской больнице №52 и региональных клиниках. В Москве процедуры прошли 1114 человек. Всего было проведено более 18 тысяч сеансов ингаляции. "Показана эффективность гелий-кислородной методики в определенной стадии заболевания", - пояснил Суворов.
По его словам, данная технология позволяет снизить количество пациентов, отправляемых на ИВЛ. "Самое главное - побороть дыхательную недостаточность на ранних этапах, не допустить перехода на ИВЛ. А гелий-кислородные смеси позволяют не доводить ситуацию до ИВЛ", - сказал Суворов.
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