https://ria.ru/20201216/tekhnologiya-1589531920.html

В Москве технологию спасения подводников опробовали на больных COVID-19

В Москве технологию спасения подводников опробовали на больных COVID-19

Разработанная в головном научном учреждении по космической медицине - Институте медико-биологических проблем (ИМБП) РАН - технология лечения заболеваний легких... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T16:27

2020-12-16T16:27

2020-12-16T16:27

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

институт медико-биологических проблем ран

российская академия наук

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574316327_0:9:3067:1734_1920x0_80_0_0_e5fdd6a75e6b4cffc09df307d8b04e59.jpg

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Разработанная в головном научном учреждении по космической медицине - Институте медико-биологических проблем (ИМБП) РАН - технология лечения заболеваний легких испытана на больных коронавирусной инфекцией и показала хорошие результаты, рассказали журналистам в институте.По его словам, технология была создана еще полвека назад по заказу ВМФ для спасения людей после переохлаждения, а затем использовалась для лечения болезней легких и восстановления дыхания у спортсменов после нагрузки. Технология заключается в использовании специальной гелий-кислородной смеси, которая подается через ингалятор.Как рассказал журналистам руководитель отдела ИМБП Александр Суворов, гелий-кислородные смеси протестированы для лечения осложнений COVID-19 в московской больнице №52 и региональных клиниках. В Москве процедуры прошли 1114 человек. Всего было проведено более 18 тысяч сеансов ингаляции. "Показана эффективность гелий-кислородной методики в определенной стадии заболевания", - пояснил Суворов.По его словам, данная технология позволяет снизить количество пациентов, отправляемых на ИВЛ. "Самое главное - побороть дыхательную недостаточность на ранних этапах, не допустить перехода на ИВЛ. А гелий-кислородные смеси позволяют не доводить ситуацию до ИВЛ", - сказал Суворов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201215/pnevmoniya-1589255097.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, институт медико-биологических проблем ран, российская академия наук, москва, общество