В Москве технологию спасения подводников опробовали на больных COVID-19
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Разработанная в головном научном учреждении по космической медицине - Институте медико-биологических проблем (ИМБП) РАН - технология лечения заболеваний легких испытана на больных коронавирусной инфекцией и показала хорошие результаты, рассказали журналистам в институте.
"Способ показал свою полезность и эффективность в лечении коронавирусной инфекции", - сообщил журналистам директор ИМБП Олег Орлов.
По его словам, технология была создана еще полвека назад по заказу ВМФ для спасения людей после переохлаждения, а затем использовалась для лечения болезней легких и восстановления дыхания у спортсменов после нагрузки. Технология заключается в использовании специальной гелий-кислородной смеси, которая подается через ингалятор.
Как рассказал журналистам руководитель отдела ИМБП Александр Суворов, гелий-кислородные смеси протестированы для лечения осложнений COVID-19 в московской больнице №52 и региональных клиниках. В Москве процедуры прошли 1114 человек. Всего было проведено более 18 тысяч сеансов ингаляции. "Показана эффективность гелий-кислородной методики в определенной стадии заболевания", - пояснил Суворов.
По его словам, данная технология позволяет снизить количество пациентов, отправляемых на ИВЛ. "Самое главное - побороть дыхательную недостаточность на ранних этапах, не допустить перехода на ИВЛ. А гелий-кислородные смеси позволяют не доводить ситуацию до ИВЛ", - сказал Суворов.
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