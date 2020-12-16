https://ria.ru/20201216/tavrida-1589431543.html

У входа в пещеру "Таврида" установят фигуры древних животных

У входа в пещеру "Таврида" установят фигуры древних животных

Фигуры древних животных установят возле входа крымской пещеры Таврида, экспозицию для туристов откроют к началу летнего сезона, сообщил ведущий методист... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T09:21

2020-12-16T09:21

2020-12-16T09:21

археология

крымский федеральный университет

открытия - риа наука

белогорский район

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Фигуры древних животных установят возле входа крымской пещеры Таврида, экспозицию для туристов откроют к началу летнего сезона, сообщил ведущий методист Зоологического музея Крымского федерального университета Дмитрий Старцев."Фигуры представляют собой реконструкцию животных, ископаемые остатки которых часто встречаются среди находок в пещере "Таврида". Мы хотим показать наиболее известных и интересных из них. Например, древние лошади, по-научному лошади Стенона, отличались от современных более коренастым телосложением. У нас в пещере найдено две формы стеноновой лошади: крупная и мелкая. Мы сделали реконструкцию крупной лошади", – сказал Старцев, слова которого приводит пресс-служба вуза.По его словам, до конца года из Санкт-Петербурга привезут еще 11 фигур слонов, носорогов, саблезубых тигров и пещерного медведя. Всего в экспозиции у пещеры будет представлено 20 животных. Среди них – бизон с теленком, семья лошадей из трех особей, саблезубый тигренок, пещерная гиена, две антилопы."Фигуры требуют еще некоторых доработок по исполнению поверхности. В будущем они будут установлены на территории ландшафтного парка, который будет создан на плато над пещерой "Таврида". Когда мы сделаем планировку территории, фигуры будут объединены в биогруппы, например семья лошадей и ископаемые антилопы", – добавил Старцев и добавил, что экспозиция будет открыта для туристов к началу летнего сезона.Карстовая полость - пещера длиной около 2 километров - была обнаружена в Белогорском районе Крыма в районе поселка Зуя во время строительства трассы "Таврида" в 2018 году. Спелеологи Крыма нашли в пещере останки древних хищников и других животных. В пещеру были организованы комплексные экспедиции, в состав которых входили специалисты разных областей: спелеологи, палеонтологи, археологи, палеоботаники, специалисты по радиоизотопному датированию. Были взяты пробы культур микробиологами, сейчас идет их изучение. Пещера, по мнению ученых, сохранялась запечатанной не менее миллиона лет. Пещеру и прилегающую территорию на данный момент обустраивают, чтобы открыть для показа туристам.

https://ria.ru/20201124/tavrida-1586071646.html

белогорский район

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

археология, крымский федеральный университет, открытия - риа наука, белогорский район, республика крым