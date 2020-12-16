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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201216/svpd-1589498997.html
Российский постпред оценил шансы возращения США в СВПД при Байдене
Российский постпред оценил шансы возращения США в СВПД при Байдене
США при Джо Байдене могут вернуться к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T14:27
2020-12-16T14:35
владимир чижов
совет безопасности оон
евросоюз
джо байден
владимир путин
выборы президента сша — 2020
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
сша
в мире
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. США при Джо Байдене могут вернуться к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.Он напомнил, что сегодня проходит виртуальная встреча политдиректоров по СВПД. США ранее вышли из этого соглашения, восстановив санкции против Тегерана.По итогам голосования выборщиков в понедельник демократ Джо Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа, который итоги выборов не признает. Результаты голосования выборщиков должен утвердить конгресс 6 января. Во вторник президент России Владимир Путин направил телеграмму Байдену, поздравив с победой на выборах президента США и выразив готовность к взаимодействию и контактам.Байден ранее подтвердил свое намерение вернуть США в формат СВПД по иранской ядерной программе и вести дальнейшие переговоры с Тегераном по этому вопросу, такие соображения он ранее высказал в интервью газете New York Times.Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием СВПД, выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность, в частности, предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
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владимир чижов, совет безопасности оон, евросоюз, джо байден, владимир путин, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), сша, в мире

Российский постпред оценил шансы возращения США в СВПД при Байдене

14:27 16.12.2020 (обновлено: 14:35 16.12.2020)
 
© REUTERS / Mike SegarИзбранный президент США Джо Байден выступает с телеобращением к нации после того, как Коллегия выборщиков США официально подтвердила его победу на президентских выборах
Избранный президент США Джо Байден выступает с телеобращением к нации после того, как Коллегия выборщиков США официально подтвердила его победу на президентских выборах - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© REUTERS / Mike Segar
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. США при Джо Байдене могут вернуться к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.
Он напомнил, что сегодня проходит виртуальная встреча политдиректоров по СВПД. США ранее вышли из этого соглашения, восстановив санкции против Тегерана.
"Сейчас есть шанс, что Соединенные Штаты вернутся (к СВПД – прим. ред.) при новой администрации", - сказал Чижов на брифинге, организованном МИА "Россия сегодня".
По итогам голосования выборщиков в понедельник демократ Джо Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа, который итоги выборов не признает. Результаты голосования выборщиков должен утвердить конгресс 6 января. Во вторник президент России Владимир Путин направил телеграмму Байдену, поздравив с победой на выборах президента США и выразив готовность к взаимодействию и контактам.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря, 13:25
Слуцкий считает, что США при Байдене продлят СНВ-3 и вернутся к СВПД
Байден ранее подтвердил свое намерение вернуть США в формат СВПД по иранской ядерной программе и вести дальнейшие переговоры с Тегераном по этому вопросу, такие соображения он ранее высказал в интервью газете New York Times.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием СВПД, выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность, в частности, предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
 
Выборы президента США — 2020Владимир ЧижовСовет Безопасности ООНЕвросоюзДжо БайденВладимир ПутинСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)СШАВ мире
 
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