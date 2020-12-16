Лаврову в Загребе подарили сувенир из брачского камня
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместной с министром иностранных дел Сербии Николой Селаковичем пресс-конференции по итогам встречи в Белграде
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров подарил хорватскому коллеге Гордану Грлич-Радману подарочное издание книги о Москве, а в ответ получил сувенир из брачского камня.
🇷🇺🇭🇷🎁 В ходе переговоров в Загребе С.В.Лавров и Министр иностранных и европейских дел Хорватии Г.Грлич-Радман обменялись подарками. С.В.Лавров вручил хорватскому коллеге подарочное издание книги о Москве, а Г.Грлич-Радман преподнес гостю в дар сувенир из белого брачского камня pic.twitter.com/2Z6o955tdH— МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) December 16, 2020
"Сергей Лавров вручил хорватскому коллеге подарочное издание книги о Москве, а Гордан Грлич-Радман преподнес гостю в дар сувенир из белого брачского камня", - уточняется в сопровождающем фотографию тексте.
Белый "брачский камень" представляет собой особый известняк белоснежного цвета, который добывается в Хорватии на острове Брач.
Ранее глава МИД России провел переговоры со своим хорватским коллегой. Грлич-Радман рассказал, что Лавров посещал Хорватию 16 лет и 6 дней тому назад. "Должен отметить, что встреча была связана, прежде всего, с книгой стихов, которая была издана господином министром Лавровым... то есть господин министр не только успешный дипломат, известный политик, но еще и поэт", - добавил глава МИД Хорватии.
Он также добавил, что "визит господина министра Лаврова мы вынуждены были два раза откладывать, они были намечены на апрель и октябрь текущего года. Но эта встреча наконец-то состоялась, и мне чрезвычайно приятно принять министра здесь в Хорватии".
По словам хорватского министра недавно посольство его страны в Москве переехало на новый адрес. "И сегодня мне чрезвычайно приятно присоединиться к министру Лаврову на церемонии открытия нового здания посольства Российской Федерации в Загребе", - добавил Грлич-Радман.