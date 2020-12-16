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Лаврову в Загребе подарили сувенир из брачского камня
Лаврову в Загребе подарили сувенир из брачского камня
Глава МИД РФ Сергей Лавров подарил хорватскому коллеге Гордану Грлич-Радману подарочное издание книги о Москве, а в ответ получил сувенир из брачского камня. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T14:05
2020-12-16T14:05
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мид хорватии
хорватия
в мире
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров подарил хорватскому коллеге Гордану Грлич-Радману подарочное издание книги о Москве, а в ответ получил сувенир из брачского камня.В соцсетях МИД РФ размещена фотография, которая сопровождается следующим текстом: "в ходе переговоров в Загребе министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных и европейских дел Хорватии Гордан Грлич-Радман обменялись подарками"."Сергей Лавров вручил хорватскому коллеге подарочное издание книги о Москве, а Гордан Грлич-Радман преподнес гостю в дар сувенир из белого брачского камня", - уточняется в сопровождающем фотографию тексте.Белый "брачский камень" представляет собой особый известняк белоснежного цвета, который добывается в Хорватии на острове Брач.Ранее глава МИД России провел переговоры со своим хорватским коллегой. Грлич-Радман рассказал, что Лавров посещал Хорватию 16 лет и 6 дней тому назад. "Должен отметить, что встреча была связана, прежде всего, с книгой стихов, которая была издана господином министром Лавровым... то есть господин министр не только успешный дипломат, известный политик, но еще и поэт", - добавил глава МИД Хорватии.Он также добавил, что "визит господина министра Лаврова мы вынуждены были два раза откладывать, они были намечены на апрель и октябрь текущего года. Но эта встреча наконец-то состоялась, и мне чрезвычайно приятно принять министра здесь в Хорватии".По словам хорватского министра недавно посольство его страны в Москве переехало на новый адрес. "И сегодня мне чрезвычайно приятно присоединиться к министру Лаврову на церемонии открытия нового здания посольства Российской Федерации в Загребе", - добавил Грлич-Радман.
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россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид хорватии, хорватия, в мире

Лаврову в Загребе подарили сувенир из брачского камня

14:05 16.12.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместной с министром иностранных дел Сербии Николой Селаковичем пресс-конференции по итогам встречи в Белграде
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместной с министром иностранных дел Сербии Николой Селаковичем пресс-конференции по итогам встречи в Белграде - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров подарил хорватскому коллеге Гордану Грлич-Радману подарочное издание книги о Москве, а в ответ получил сувенир из брачского камня.
В соцсетях МИД РФ размещена фотография, которая сопровождается следующим текстом: "в ходе переговоров в Загребе министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных и европейских дел Хорватии Гордан Грлич-Радман обменялись подарками".
"Сергей Лавров вручил хорватскому коллеге подарочное издание книги о Москве, а Гордан Грлич-Радман преподнес гостю в дар сувенир из белого брачского камня", - уточняется в сопровождающем фотографию тексте.
Белый "брачский камень" представляет собой особый известняк белоснежного цвета, который добывается в Хорватии на острове Брач.
Ранее глава МИД России провел переговоры со своим хорватским коллегой. Грлич-Радман рассказал, что Лавров посещал Хорватию 16 лет и 6 дней тому назад. "Должен отметить, что встреча была связана, прежде всего, с книгой стихов, которая была издана господином министром Лавровым... то есть господин министр не только успешный дипломат, известный политик, но еще и поэт", - добавил глава МИД Хорватии.
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Он также добавил, что "визит господина министра Лаврова мы вынуждены были два раза откладывать, они были намечены на апрель и октябрь текущего года. Но эта встреча наконец-то состоялась, и мне чрезвычайно приятно принять министра здесь в Хорватии".
По словам хорватского министра недавно посольство его страны в Москве переехало на новый адрес. "И сегодня мне чрезвычайно приятно присоединиться к министру Лаврову на церемонии открытия нового здания посольства Российской Федерации в Загребе", - добавил Грлич-Радман.
 
РоссияСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МИД ХорватииХорватияВ мире
 
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