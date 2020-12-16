https://ria.ru/20201216/suvenir-1589494454.html

Лаврову в Загребе подарили сувенир из брачского камня

Лаврову в Загребе подарили сувенир из брачского камня

Глава МИД РФ Сергей Лавров подарил хорватскому коллеге Гордану Грлич-Радману подарочное издание книги о Москве, а в ответ получил сувенир из брачского камня. РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T14:05

2020-12-16T14:05

2020-12-16T14:05

россия

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мид хорватии

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в мире

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров подарил хорватскому коллеге Гордану Грлич-Радману подарочное издание книги о Москве, а в ответ получил сувенир из брачского камня.В соцсетях МИД РФ размещена фотография, которая сопровождается следующим текстом: "в ходе переговоров в Загребе министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных и европейских дел Хорватии Гордан Грлич-Радман обменялись подарками"."Сергей Лавров вручил хорватскому коллеге подарочное издание книги о Москве, а Гордан Грлич-Радман преподнес гостю в дар сувенир из белого брачского камня", - уточняется в сопровождающем фотографию тексте.Белый "брачский камень" представляет собой особый известняк белоснежного цвета, который добывается в Хорватии на острове Брач.Ранее глава МИД России провел переговоры со своим хорватским коллегой. Грлич-Радман рассказал, что Лавров посещал Хорватию 16 лет и 6 дней тому назад. "Должен отметить, что встреча была связана, прежде всего, с книгой стихов, которая была издана господином министром Лавровым... то есть господин министр не только успешный дипломат, известный политик, но еще и поэт", - добавил глава МИД Хорватии.Он также добавил, что "визит господина министра Лаврова мы вынуждены были два раза откладывать, они были намечены на апрель и октябрь текущего года. Но эта встреча наконец-то состоялась, и мне чрезвычайно приятно принять министра здесь в Хорватии".По словам хорватского министра недавно посольство его страны в Москве переехало на новый адрес. "И сегодня мне чрезвычайно приятно присоединиться к министру Лаврову на церемонии открытия нового здания посольства Российской Федерации в Загребе", - добавил Грлич-Радман.

https://ria.ru/20201215/lavrov-1589392007.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид хорватии, хорватия, в мире