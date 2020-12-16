https://ria.ru/20201216/sundance-1589442077.html

Фильм Бекмамбетова "Ромео и Джульетта" выбран в конкурс "Сандэнса"

Фильм Бекмамбетова "Ромео и Джульетта" выбран в конкурс "Сандэнса"

Фильм "Ромео и Джульетта" в формате screenlife, продюсерами которого выступили Тимур Бекмамбетов и Игорь Цай, покажут в рамках американского кинофестиваля... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T10:52

2020-12-16T10:52

2020-12-16T10:52

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Фильм "Ромео и Джульетта" в формате screenlife, продюсерами которого выступили Тимур Бекмамбетов и Игорь Цай, покажут в рамках американского кинофестиваля "Сандэнс", сообщила пресс-служба компании Bazelevs.Ранее сообщалось, что Бекмамбетов и Цай спродюсируют новую экранизацию пьесы Уильяма Шекспира "Ромео и Джульетта", работа над лентой идет в США. Фильм снят в формате screenlife: события перенесены в наши дни, а действие полностью разворачивается на экранах смартфонов главных героев. Проект получил название R#J. Ромео впервые сыграет афроамериканский актер Камарон Энгельс, Джульетту - американская актриса латиноамериканского происхождения Франческа Ноэль. Режиссер фильма - Кэри Уильямс."Новая экранизация "Ромео и Джульетты" будет представлена в конкурсе одного из самых влиятельных смотров независимого кино в мире – кинофестиваля "Сандэнс", который пройдет в США с 28 января по 3 февраля 2021 года", - говорится в сообщении пресс-службы.Уточняется, что работа российских продюсеров попала в секцию NEXT, которая отмечает наиболее передовые и инновационные картины киносмотра.Фестиваль "Сандэнс" (Sundance Film Festival) проходит в городах Парк-Сити и Солт-Лейк-Сити ежегодно. Считается, что именно он открывает и задает тон нового киносезона. "Сандэнс" впервые пройдет в гибридном формате, премьера фильма "Ромео и Джульетта" состоится на виртуальной платформе фестиваля.

https://ria.ru/20191205/1561972493.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, уильям шекспир, фестиваль независимого кино "сандэнс", тимур бекмамбетов, солт-лейк-сити