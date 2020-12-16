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В Приморье спустили на воду уникальное судно "Катерина Великая"
В Приморье спустили на воду уникальное судно "Катерина Великая"
Первое многофункциональное судно снабжения усиленного ледового класса "Катерина Великая" сошло со стапеля судостроительного комплекса "Звезда", сообщает... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T03:46
2020-12-16T10:52
дальневосточный центр судостроения и судоремонта
роснефть
олег кожемяко
владимир путин
владивосток
приморский край
большой камень
экономика
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ВЛАДИВОСТОК, 16 дек — РИА Новости. Первое многофункциональное судно снабжения усиленного ледового класса "Катерина Великая" сошло со стапеля судостроительного комплекса "Звезда", сообщает правительство региона."Катерина Великая" — это первое из четырех многофункциональных судов снабжения ледового класса, заложенное на судоверфи "Звезда" три года назад в присутствии президента России Владимира Путина. Судно сможет преодолевать арктические льды толщиной до 1,5 метра, информируют власти.Отмечается, что одной из завершающих операций этапа стала установка винторулевых колонок — ключевого элемента системы электродвижения судна, который обеспечивает его высокие ходовые и маневренные качества."Это судно, которое проложит свой путь по Северному морскому пути и будет делать то, что наметила Россия много лет назад. На этапах проекта никто не сомневался в том, что на нашем заводе возможно строить такие суда... Уверен, что те планы, которые есть у судоверфи "Звезда" и у российского государства по прокладке Северного морского пути, завод выполнит с честью", — сказал губернатор Приморья Олег Кожемяко, его слова цитируются в сообщении.Глава региона назвал судоверфь мощнейшим предприятием, реализующим лучшие мировые проекты и являющимся для России площадкой, которая позволит формировать рабочие места, научный потенциал, создаст новые технологии в сфере судостроения.По словам руководителя судоверфи Сергея Целуйко, которые приводятся в сообщении, это судно — первое такого ледового класса не только в России, но и в мире."Это уникальное судно, несмотря на то, что оно чуть меньше танкера "Афрамакс", которое мы построили в этом году, но оно более сложное, многофункциональное, имеющее хороший ледовый класс, позволяющий работать в Северном морском пути", — сказал Целуйко.Судостроительный комплекс "Звезда" ("ССК "Звезда", входит в Дальневосточный центр судостроения и судоремонта) — строящееся российское предприятие крупнотоннажного судостроения, расположенное в городе Большой Камень Приморского края. Проект реализуется консорциумом во главе с "Роснефтью".
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дальневосточный центр судостроения и судоремонта, роснефть, олег кожемяко, владимир путин, владивосток, приморский край, большой камень, экономика

В Приморье спустили на воду уникальное судно "Катерина Великая"

03:46 16.12.2020 (обновлено: 10:52 16.12.2020)
 
© Фото : ССК "Звезда"Первое многофункциональное судно снабжения усиленного ледового класса "Катерина Великая" перед спуском на воду
Первое многофункциональное судно снабжения усиленного ледового класса Катерина Великая перед спуском на воду - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© Фото : ССК "Звезда"
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ВЛАДИВОСТОК, 16 дек — РИА Новости. Первое многофункциональное судно снабжения усиленного ледового класса "Катерина Великая" сошло со стапеля судостроительного комплекса "Звезда", сообщает правительство региона.
"Катерина Великая" — это первое из четырех многофункциональных судов снабжения ледового класса, заложенное на судоверфи "Звезда" три года назад в присутствии президента России Владимира Путина. Судно сможет преодолевать арктические льды толщиной до 1,5 метра, информируют власти.

"На судостроительном комплексе "Звезда" произведен спуск со стапеля первого многофункционального судна снабжения усиленного ледового класса", — говорится в сообщении.

Отмечается, что одной из завершающих операций этапа стала установка винторулевых колонок — ключевого элемента системы электродвижения судна, который обеспечивает его высокие ходовые и маневренные качества.
"Это судно, которое проложит свой путь по Северному морскому пути и будет делать то, что наметила Россия много лет назад. На этапах проекта никто не сомневался в том, что на нашем заводе возможно строить такие суда... Уверен, что те планы, которые есть у судоверфи "Звезда" и у российского государства по прокладке Северного морского пути, завод выполнит с честью", — сказал губернатор Приморья Олег Кожемяко, его слова цитируются в сообщении.
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Глава региона назвал судоверфь мощнейшим предприятием, реализующим лучшие мировые проекты и являющимся для России площадкой, которая позволит формировать рабочие места, научный потенциал, создаст новые технологии в сфере судостроения.
По словам руководителя судоверфи Сергея Целуйко, которые приводятся в сообщении, это судно — первое такого ледового класса не только в России, но и в мире.
"Это уникальное судно, несмотря на то, что оно чуть меньше танкера "Афрамакс", которое мы построили в этом году, но оно более сложное, многофункциональное, имеющее хороший ледовый класс, позволяющий работать в Северном морском пути", — сказал Целуйко.
Судостроительный комплекс "Звезда" ("ССК "Звезда", входит в Дальневосточный центр судостроения и судоремонта) — строящееся российское предприятие крупнотоннажного судостроения, расположенное в городе Большой Камень Приморского края. Проект реализуется консорциумом во главе с "Роснефтью".
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Дальневосточный центр судостроения и судоремонтаРоснефтьОлег КожемякоВладимир ПутинВладивостокПриморский крайБольшой КаменьЭкономика
 
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