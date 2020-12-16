https://ria.ru/20201216/sudno-1589419169.html
В Приморье спустили на воду уникальное судно "Катерина Великая"
В Приморье спустили на воду уникальное судно "Катерина Великая"
Первое многофункциональное судно снабжения усиленного ледового класса "Катерина Великая" сошло со стапеля судостроительного комплекса "Звезда", сообщает... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T03:46
2020-12-16T03:46
2020-12-16T10:52
дальневосточный центр судостроения и судоремонта
роснефть
олег кожемяко
владимир путин
владивосток
приморский край
большой камень
экономика
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ВЛАДИВОСТОК, 16 дек — РИА Новости. Первое многофункциональное судно снабжения усиленного ледового класса "Катерина Великая" сошло со стапеля судостроительного комплекса "Звезда", сообщает правительство региона."Катерина Великая" — это первое из четырех многофункциональных судов снабжения ледового класса, заложенное на судоверфи "Звезда" три года назад в присутствии президента России Владимира Путина. Судно сможет преодолевать арктические льды толщиной до 1,5 метра, информируют власти.Отмечается, что одной из завершающих операций этапа стала установка винторулевых колонок — ключевого элемента системы электродвижения судна, который обеспечивает его высокие ходовые и маневренные качества."Это судно, которое проложит свой путь по Северному морскому пути и будет делать то, что наметила Россия много лет назад. На этапах проекта никто не сомневался в том, что на нашем заводе возможно строить такие суда... Уверен, что те планы, которые есть у судоверфи "Звезда" и у российского государства по прокладке Северного морского пути, завод выполнит с честью", — сказал губернатор Приморья Олег Кожемяко, его слова цитируются в сообщении.Глава региона назвал судоверфь мощнейшим предприятием, реализующим лучшие мировые проекты и являющимся для России площадкой, которая позволит формировать рабочие места, научный потенциал, создаст новые технологии в сфере судостроения.По словам руководителя судоверфи Сергея Целуйко, которые приводятся в сообщении, это судно — первое такого ледового класса не только в России, но и в мире."Это уникальное судно, несмотря на то, что оно чуть меньше танкера "Афрамакс", которое мы построили в этом году, но оно более сложное, многофункциональное, имеющее хороший ледовый класс, позволяющий работать в Северном морском пути", — сказал Целуйко.Судостроительный комплекс "Звезда" ("ССК "Звезда", входит в Дальневосточный центр судостроения и судоремонта) — строящееся российское предприятие крупнотоннажного судостроения, расположенное в городе Большой Камень Приморского края. Проект реализуется консорциумом во главе с "Роснефтью".
https://ria.ru/20201210/ledokol-1588562835.html
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дальневосточный центр судостроения и судоремонта, роснефть, олег кожемяко, владимир путин, владивосток, приморский край, большой камень, экономика
ВЛАДИВОСТОК, 16 дек — РИА Новости. Первое многофункциональное судно снабжения усиленного ледового класса "Катерина Великая" сошло со стапеля судостроительного комплекса "Звезда", сообщает правительство региона.
"Катерина Великая" — это первое из четырех многофункциональных судов снабжения ледового класса, заложенное на судоверфи "Звезда" три года назад в присутствии президента России Владимира Путина
. Судно сможет преодолевать арктические льды толщиной до 1,5 метра, информируют власти.
"На судостроительном комплексе "Звезда" произведен спуск со стапеля первого многофункционального судна снабжения усиленного ледового класса", — говорится в сообщении.
Отмечается, что одной из завершающих операций этапа стала установка винторулевых колонок — ключевого элемента системы электродвижения судна, который обеспечивает его высокие ходовые и маневренные качества.
"Это судно, которое проложит свой путь по Северному морскому пути и будет делать то, что наметила Россия много лет назад. На этапах проекта никто не сомневался в том, что на нашем заводе возможно строить такие суда... Уверен, что те планы, которые есть у судоверфи "Звезда" и у российского государства по прокладке Северного морского пути, завод выполнит с честью", — сказал губернатор Приморья Олег Кожемяко
, его слова цитируются в сообщении.
Глава региона назвал судоверфь мощнейшим предприятием, реализующим лучшие мировые проекты и являющимся для России площадкой, которая позволит формировать рабочие места, научный потенциал, создаст новые технологии в сфере судостроения.
По словам руководителя судоверфи Сергея Целуйко, которые приводятся в сообщении, это судно — первое такого ледового класса не только в России, но и в мире.
"Это уникальное судно, несмотря на то, что оно чуть меньше танкера "Афрамакс", которое мы построили в этом году, но оно более сложное, многофункциональное, имеющее хороший ледовый класс, позволяющий работать в Северном морском пути", — сказал Целуйко.
Судостроительный комплекс "Звезда" ("ССК "Звезда", входит в Дальневосточный центр судостроения и судоремонта
) — строящееся российское предприятие крупнотоннажного судостроения, расположенное в городе Большой Камень Приморского края
. Проект реализуется консорциумом во главе с "Роснефтью
".