https://ria.ru/20201216/sud-1589494035.html
Суд отказался выпускать из СИЗО генерала Арсланова
Суд отказался выпускать из СИЗО генерала Арсланова
Второй западный окружной военный суд отклонил жалобу защиты на продление срока содержания под стражей генералу Вооруженных сил России Халилу Арсланову,... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T14:04
2020-12-16T14:04
2020-12-16T14:04
дело генерала арсланова
халил арсланов
вооруженные силы рф
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд отклонил жалобу защиты на продление срока содержания под стражей генералу Вооруженных сил России Халилу Арсланову, обвиняемому в коррупционных преступлениях, сообщили РИА Новости в суде.В конце ноября 235-й гарнизонный военный суд продлил арест генерала до 6 февраля."Суд отклонил апелляционную жалобу защиты и признал законным продление срока содержания под стражей Арсланову", - рассказал собеседник агентства.СК РФ считает, что Арсланов, будучи начальником Главного управления связи ВС РФ, похитил 6,7 миллиарда рублей при поставках портативных радиостанций, утвердив документы с завышенной стоимостью.Сам Арсланов в суде назвал обвинения надуманными: радиостанции поставляются лишь для нужд военных, поэтому рыночной стоимости, на которую ссылается следствие, "просто не существует". По словам генерала, все его имущество куплено в кредит или ипотеку, а следствие смогло найти у него только 570 тысяч рублей личных накоплений в "квартире, купленной в ипотеку на шесть лет".
https://ria.ru/20200220/1565018800.html
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дело генерала арсланова, халил арсланов, вооруженные силы рф, следственный комитет россии (ск рф), происшествия