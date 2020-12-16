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В Подмосковье будут судить бывшего надзирателя иеговистов*
В Подмосковье будут судить бывшего надзирателя иеговистов*
Бывший надзиратель и участники организации "Свидетели Иеговы*" предстанут перед судом в Подмосковье, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T10:52
2020-12-16T10:52
ольга врадий
свидетели иеговы
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
чехов
происшествия
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Бывший надзиратель и участники организации "Свидетели Иеговы*" предстанут перед судом в Подмосковье, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России региону Ольга Врадий.По данным следствия, этот надзиратель - что входило в его обязанности, не уточняется - участвовал в деятельности "Свидетелей Иеговы" в Чехове. Четверо других приходили на собрания и занимались пропагандой организации.Она добавила, что в ходе расследования были получены заключения 10 лингвистических судебных экспертиз.Врадий подчеркнула, что еще один из обвиняемых объявлен в федеральный розыск, в отношении него и неустановленных лиц дело выделили в отдельное производство. Кроме того, в отдельное производство выделили дело еще одного обвиняемого "в связи с совершением им деяния в состоянии невменяемости и применения к нему принудительной меры медицинского характера".* Экстремистская организация, запрещенная в России.
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московская область (подмосковье)
чехов
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ольга врадий, свидетели иеговы, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), чехов, происшествия

В Подмосковье будут судить бывшего надзирателя иеговистов*

10:52 16.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Бывший надзиратель и участники организации "Свидетели Иеговы*" предстанут перед судом в Подмосковье, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России региону Ольга Врадий.
По данным следствия, этот надзиратель - что входило в его обязанности, не уточняется - участвовал в деятельности "Свидетелей Иеговы" в Чехове. Четверо других приходили на собрания и занимались пропагандой организации.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
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В Омске супругов-иеговистов* приговорили к трем годам колонии
"Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего надзирателя местной религиозной организации, а также четверых ее членов, обвиняемых в совершении преступлений экстремистской направленности", - сказала Врадий.
Она добавила, что в ходе расследования были получены заключения 10 лингвистических судебных экспертиз.
Врадий подчеркнула, что еще один из обвиняемых объявлен в федеральный розыск, в отношении него и неустановленных лиц дело выделили в отдельное производство. Кроме того, в отдельное производство выделили дело еще одного обвиняемого "в связи с совершением им деяния в состоянии невменяемости и применения к нему принудительной меры медицинского характера".
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
 
Ольга ВрадийСвидетели ИеговыСледственный комитет России (СК РФ)Московская область (Подмосковье)ЧеховПроисшествия
 
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