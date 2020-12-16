https://ria.ru/20201216/sud-1589444759.html

В Подмосковье будут судить бывшего надзирателя иеговистов*

В Подмосковье будут судить бывшего надзирателя иеговистов*

Бывший надзиратель и участники организации "Свидетели Иеговы*" предстанут перед судом в Подмосковье, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T10:52

2020-12-16T10:52

2020-12-16T10:52

ольга врадий

свидетели иеговы

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

чехов

происшествия

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Бывший надзиратель и участники организации "Свидетели Иеговы*" предстанут перед судом в Подмосковье, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России региону Ольга Врадий.По данным следствия, этот надзиратель - что входило в его обязанности, не уточняется - участвовал в деятельности "Свидетелей Иеговы" в Чехове. Четверо других приходили на собрания и занимались пропагандой организации.Она добавила, что в ходе расследования были получены заключения 10 лингвистических судебных экспертиз.Врадий подчеркнула, что еще один из обвиняемых объявлен в федеральный розыск, в отношении него и неустановленных лиц дело выделили в отдельное производство. Кроме того, в отдельное производство выделили дело еще одного обвиняемого "в связи с совершением им деяния в состоянии невменяемости и применения к нему принудительной меры медицинского характера".* Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20201130/iegovisty-1586925906.html

московская область (подмосковье)

чехов

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ольга врадий, свидетели иеговы, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), чехов, происшествия