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Студенты Первого казачьего университета дали клятву служить Отечеству
Студенты Первого казачьего университета дали клятву служить Отечеству
В конце первого семестра в МГУТУ им. Разумовского (Первом казачьем университете) проходит церемония посвящения студентов в казаки. Торжественное мероприятие... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T21:55
2020-12-16T22:35
российское казачество
москва
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. В конце первого семестра в МГУТУ им. Разумовского (Первом казачьем университете) проходит церемония посвящения студентов в казаки. Торжественное мероприятие включает основные элементы армейского протокола и традиционные казачьи обряды, сообщает пресс-служба университета.Традиционно студенты дают обещание служить Отечеству, уважительно относиться к старшим, следовать традициям казачьей дружбы и товарищества, выполнять требования устава университета и пр.Обычно мероприятие носит массовый характер и проходит в знаковых местах столицы. В этом году из-за ограничений, вызванных распространением коронавирусной инфекции, состав участников был небольшим. В очном формате в мероприятии приняли участие девять студентов, представляющих различные войсковые казачьи общества России.Поздравить студентов-казаков приехал руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков, а также духовник университета, ответственный секретарь синодального комитета по взаимодействию с казачеством иерей Тимофей Чайкин."В торжественном обещании, которое вы сейчас давали, содержатся важные слова. В нем говорится о патриотизме, о преданности, о долге, о стремлении служить нашему Отечеству. Я желаю вам ставить правильные цели и достигать их во имя нашей страны", – напутствовал молодых казаков врио ректора вуза Сергей Чеботарев.Руководитель вуза вручил участникам церемонии в память о торжественном мероприятии медали, изготовленные специально по этому поводу.
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российское казачество, москва

Студенты Первого казачьего университета дали клятву служить Отечеству

21:55 16.12.2020 (обновлено: 22:35 16.12.2020)
 
© фото предоставлено пресс-службой Всероссийского казачьего обществаСтуденты Первого казачьего университета на церемонии посвящения в казаки
Студенты Первого казачьего университета на церемонии посвящения в казаки - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© фото предоставлено пресс-службой Всероссийского казачьего общества
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. В конце первого семестра в МГУТУ им. Разумовского (Первом казачьем университете) проходит церемония посвящения студентов в казаки. Торжественное мероприятие включает основные элементы армейского протокола и традиционные казачьи обряды, сообщает пресс-служба университета.
Традиционно студенты дают обещание служить Отечеству, уважительно относиться к старшим, следовать традициям казачьей дружбы и товарищества, выполнять требования устава университета и пр.
Обычно мероприятие носит массовый характер и проходит в знаковых местах столицы. В этом году из-за ограничений, вызванных распространением коронавирусной инфекции, состав участников был небольшим. В очном формате в мероприятии приняли участие девять студентов, представляющих различные войсковые казачьи общества России.
Участники учредительного съезда Союза казачьей молодежи России - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
10 октября, 16:15
Учрежден Союз казачьей молодежи России
Поздравить студентов-казаков приехал руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков, а также духовник университета, ответственный секретарь синодального комитета по взаимодействию с казачеством иерей Тимофей Чайкин.
"В торжественном обещании, которое вы сейчас давали, содержатся важные слова. В нем говорится о патриотизме, о преданности, о долге, о стремлении служить нашему Отечеству. Я желаю вам ставить правильные цели и достигать их во имя нашей страны", – напутствовал молодых казаков врио ректора вуза Сергей Чеботарев.
Руководитель вуза вручил участникам церемонии в память о торжественном мероприятии медали, изготовленные специально по этому поводу.
 
Российское казачествоМосква
 
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