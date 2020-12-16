https://ria.ru/20201216/studenty-1589586238.html

Студенты Первого казачьего университета дали клятву служить Отечеству

Студенты Первого казачьего университета дали клятву служить Отечеству

В конце первого семестра в МГУТУ им. Разумовского (Первом казачьем университете) проходит церемония посвящения студентов в казаки. Торжественное мероприятие... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T21:55

2020-12-16T21:55

2020-12-16T22:35

российское казачество

москва

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. В конце первого семестра в МГУТУ им. Разумовского (Первом казачьем университете) проходит церемония посвящения студентов в казаки. Торжественное мероприятие включает основные элементы армейского протокола и традиционные казачьи обряды, сообщает пресс-служба университета.Традиционно студенты дают обещание служить Отечеству, уважительно относиться к старшим, следовать традициям казачьей дружбы и товарищества, выполнять требования устава университета и пр.Обычно мероприятие носит массовый характер и проходит в знаковых местах столицы. В этом году из-за ограничений, вызванных распространением коронавирусной инфекции, состав участников был небольшим. В очном формате в мероприятии приняли участие девять студентов, представляющих различные войсковые казачьи общества России.Поздравить студентов-казаков приехал руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков, а также духовник университета, ответственный секретарь синодального комитета по взаимодействию с казачеством иерей Тимофей Чайкин."В торжественном обещании, которое вы сейчас давали, содержатся важные слова. В нем говорится о патриотизме, о преданности, о долге, о стремлении служить нашему Отечеству. Я желаю вам ставить правильные цели и достигать их во имя нашей страны", – напутствовал молодых казаков врио ректора вуза Сергей Чеботарев.Руководитель вуза вручил участникам церемонии в память о торжественном мероприятии медали, изготовленные специально по этому поводу.

https://ria.ru/20201010/kazaki-1579188779.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российское казачество, москва