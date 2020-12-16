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Премьер Хорватии пригласил Мишустина посетить страну
Премьер Хорватии пригласил Мишустина посетить страну
Премьер Хорватии Андрей Пленкович в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым пригласил главу правительства РФ Михаила Мишустина нанести визит в страну. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T15:01
2020-12-16T15:22
михаил мишустин
хорватия
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БЕЛГРАД, 16 дек – РИА Новости. Премьер Хорватии Андрей Пленкович в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым пригласил главу правительства РФ Михаила Мишустина нанести визит в страну.Лавров находится в среду с рабочим визитом в Загребе, где провел разговор с председателем хорватского правительства.Уточняется, что на встрече "подтверждены хорошие двусторонние отношения и экономическое сотрудничество Хорватии и России".По данным посольства РФ, в последние годы Хорватию посещают от 120 до 150 тысяч российских туристов, что составляет около 1% от всех иностранных гостей. Почти все россияне отдыхают на Адриатическом побережье и, по статистике, тратят в 2-3 раза больше денег в стране, чем граждане других государств.По данным российского диппредставительства, годовой товарооборот между двумя странами достиг суммы свыше двух миллиардов евро, а российские банки и компании за последние годы вложили такую же сумму в экономику Хорватии.
https://ria.ru/20201216/lavrov-1589471229.html
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михаил мишустин, хорватия

Премьер Хорватии пригласил Мишустина посетить страну

15:01 16.12.2020 (обновлено: 15:22 16.12.2020)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами кабинета министров РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами кабинета министров РФ - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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БЕЛГРАД, 16 дек – РИА Новости. Премьер Хорватии Андрей Пленкович в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым пригласил главу правительства РФ Михаила Мишустина нанести визит в страну.
Лавров находится в среду с рабочим визитом в Загребе, где провел разговор с председателем хорватского правительства.
"Отмечена важность туризма в российско-хорватских отношениях, где ожидается дополнительный подъем после пандемии COVID-19, выражено обоюдное желание к продолжению двустороннего диалога. Глава правительства пригласил российского премьера Михаила Мишуcтина посетить Хорватию", - сообщил хорватский кабмин.
Уточняется, что на встрече "подтверждены хорошие двусторонние отношения и экономическое сотрудничество Хорватии и России".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместной с министром иностранных дел Сербии Николой Селаковичем пресс-конференции по итогам встречи в Белграде - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
12:30
Лавров пригласил главу МИД Хорватии посетить Россию с визитом
По данным посольства РФ, в последние годы Хорватию посещают от 120 до 150 тысяч российских туристов, что составляет около 1% от всех иностранных гостей. Почти все россияне отдыхают на Адриатическом побережье и, по статистике, тратят в 2-3 раза больше денег в стране, чем граждане других государств.
По данным российского диппредставительства, годовой товарооборот между двумя странами достиг суммы свыше двух миллиардов евро, а российские банки и компании за последние годы вложили такую же сумму в экономику Хорватии.
 
Михаил МишустинХорватия
 
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