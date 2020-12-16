https://ria.ru/20201216/strana-1589508608.html

Премьер Хорватии пригласил Мишустина посетить страну

Премьер Хорватии пригласил Мишустина посетить страну

Премьер Хорватии Андрей Пленкович в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым пригласил главу правительства РФ Михаила Мишустина нанести визит в страну. РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T15:01

2020-12-16T15:01

2020-12-16T15:22

михаил мишустин

хорватия

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БЕЛГРАД, 16 дек – РИА Новости. Премьер Хорватии Андрей Пленкович в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым пригласил главу правительства РФ Михаила Мишустина нанести визит в страну.Лавров находится в среду с рабочим визитом в Загребе, где провел разговор с председателем хорватского правительства.Уточняется, что на встрече "подтверждены хорошие двусторонние отношения и экономическое сотрудничество Хорватии и России".По данным посольства РФ, в последние годы Хорватию посещают от 120 до 150 тысяч российских туристов, что составляет около 1% от всех иностранных гостей. Почти все россияне отдыхают на Адриатическом побережье и, по статистике, тратят в 2-3 раза больше денег в стране, чем граждане других государств.По данным российского диппредставительства, годовой товарооборот между двумя странами достиг суммы свыше двух миллиардов евро, а российские банки и компании за последние годы вложили такую же сумму в экономику Хорватии.

https://ria.ru/20201216/lavrov-1589471229.html

хорватия

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михаил мишустин, хорватия