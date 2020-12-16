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Германия рассчитывает начать вакцинацию от COVID-19 27 декабря
Германия рассчитывает начать вакцинацию от COVID-19 27 декабря
Власти ФРГ рассчитывают, что смогут начать вакцинацию от коронавируса в стране 27 декабря, сообщает управление Сената Берлина по здравоохранению. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T22:37
2020-12-16T22:37
2020-12-16T23:31
йенс шпан
германия
берлин (город)
в мире
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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БЕРЛИН, 16 дек - РИА Новости. Власти ФРГ рассчитывают, что смогут начать вакцинацию от коронавируса в стране 27 декабря, сообщает управление Сената Берлина по здравоохранению."Федеральный министр здравоохранения Йенс Шпан проинформировал конференцию министров здравоохранения (федеральных земель) об ожидаемом допуске и поставках вакцины от BioNTech. Из этого вытекает, что для федеральных земель датой начала вакцинации против нового коронавируса SATS-CoV-2 будет 27 декабря. В первую очередь вакцинация должна начаться с домов престарелых", - говорится в сообщении пресс-службы управления.Ранее сообщалось, что Европейское агентство по лекарственным препаратам может разрешить вакцину для применения в ЕС уже 21 декабря. Шпан ранее заявлял, что к концу лета власти ФРГ рассчитывают достичь уровня вакцинации населения в 60%.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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йенс шпан, германия, берлин (город), в мире, коронавирус covid-19