https://ria.ru/20201216/stantsiya-1589589648.html

Новую российскую орбитальную станцию обеспечат искусственной гравитацией

Новую российскую орбитальную станцию обеспечат искусственной гравитацией

Проект новой российской национальной орбитальной станции предусматривает ее оснащение модулем для создания искусственной гравитации, рассказал журналистам... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T22:38

2020-12-16T22:38

2020-12-16T22:38

институт медико-биологических проблем ран

космос - риа наука

институт космических исследований

ркк "энергия"

олег орлов

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Проект новой российской национальной орбитальной станции предусматривает ее оснащение модулем для создания искусственной гравитации, рассказал журналистам директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Орлов.Он напомнил, что недавно состоялся Совет РАН по космосу, на котором первый заместитель генерального конструктора Ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимир Соловьев представлял программу отечественной орбитальной станции."Там прозвучало, просто хотел бы привлечь к этому внимание и подтвердить, что действительно так, в составе этой станции рассматривается возможность создания трансформируемого модуля с центрифугой короткого радиуса как средства создания искусственной гравитации для отработки этого средства профилактики", - сказал Орлов.Центрифуга малого радиуса может использоваться для профилактики негативного воздействия отсутствия гравитации на мышцы и кости космонавтов. В настоящее время такая центрифуга проходит испытания в ИМБП.Орлов отметил, что решение о создании модуля с центрифугой на борту поддержано решением Военно-промышленной комиссии.В конце 2016 года глава ИМБП говорил, что на базе института разработали центрифугу малого радиуса для создания искусственной гравитации и предлагают установить ее на разрабатываемый РКК "Энергия" трансформируемый космический модуль. Такой модуль должен быть запущен в сложенном виде и развернуться после стыковки к станции. Аналогичный надувной модуль BEAM уже несколько лет испытывается в составе американского сегмента МКС. Тогда заявлялось, что отечественный модуль удастся создать при наличии должного финансирования - 6-7 миллиардов рублей и 5-6 лет работы. Модулем предлагалось дополнить российский сегмент МКС.В октябре Соловьев сообщил в ходе конференции в Институте космических исследований РАН, что по конструкции новая станция будет похожа на "Мир". В ее состав войдут как минимум пять модулей: базовый модуль; целевой производственный модуль; модуль материального обеспечения (склад); модуль-платформа (стапель) для сборки, запуска, приема и обслуживания космических аппаратов; коммерческий модуль для размещения четырех туристов с двумя большими иллюминаторами и доступом к Wi-Fi.В ноябре Соловьев на заседании Совета РАН по космосу заявил, что необходимо сосредоточить усилия на создании Российской орбитальной служебной станции.Ранее из материалов РКК "Энергия" стало известно, что новая российская станция по внутреннему объему после завершения строительства должна быть больше, чем станция "Мир" и российский сегмент МКС. А ее расположение на орбите высотой 400 километров и наклонением 98 градусов позволит вести наблюдение за всей поверхностью Земли, в первую очередь за Арктикой и северным морским путем.

https://ria.ru/20201212/kosmos-1588873186.html

https://ria.ru/20201207/stantsiya-1587944388.html

https://ria.ru/20201128/kosmos-1586713467.html

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институт медико-биологических проблем ран, космос - риа наука, институт космических исследований, ркк "энергия", олег орлов