https://ria.ru/20201216/ssj100-1589461454.html
Производитель SSJ100 ответил на претензии к тренажерам полетов
Производитель SSJ100 ответил на претензии к тренажерам полетов
Компания "Региональные самолеты" (производитель отечественных самолетов Sukhoi Superjet 100, SSJ100) до недавнего времени не получала от авиакомпаний и учебных... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T11:51
2020-12-16T11:51
2020-12-16T11:51
чп в шереметьево
sukhoi superjet
аэрофлот
шереметьево (аэропорт)
происшествия
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Компания "Региональные самолеты" (производитель отечественных самолетов Sukhoi Superjet 100, SSJ100) до недавнего времени не получала от авиакомпаний и учебных центров претензий к точности моделирования полета на тренажерах, сообщили РИА Новости в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).Газета "Ведомости" в среду со ссылкой на заявление представителя "Аэрофлота" на совещании в Ространснадзоре сообщила, что "Аэрофлот" обвинил учебный тренажер в катастрофе SSJ100 в "Шереметьево" в мае прошлого года. По данным издания, компания считает, что его настройки отличаются от реальных условий.
https://ria.ru/20200505/1570983694.html
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sukhoi superjet, аэрофлот, шереметьево (аэропорт), происшествия