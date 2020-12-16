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ЧП в Шереметьево
https://ria.ru/20201216/ssj100-1589461454.html
Производитель SSJ100 ответил на претензии к тренажерам полетов
Производитель SSJ100 ответил на претензии к тренажерам полетов
Компания "Региональные самолеты" (производитель отечественных самолетов Sukhoi Superjet 100, SSJ100) до недавнего времени не получала от авиакомпаний и учебных... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T11:51
2020-12-16T11:51
чп в шереметьево
sukhoi superjet
аэрофлот
шереметьево (аэропорт)
происшествия
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Компания "Региональные самолеты" (производитель отечественных самолетов Sukhoi Superjet 100, SSJ100) до недавнего времени не получала от авиакомпаний и учебных центров претензий к точности моделирования полета на тренажерах, сообщили РИА Новости в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).Газета "Ведомости" в среду со ссылкой на заявление представителя "Аэрофлота" на совещании в Ространснадзоре сообщила, что "Аэрофлот" обвинил учебный тренажер в катастрофе SSJ100 в "Шереметьево" в мае прошлого года. По данным издания, компания считает, что его настройки отличаются от реальных условий.
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sukhoi superjet, аэрофлот, шереметьево (аэропорт), происшествия

Производитель SSJ100 ответил на претензии к тренажерам полетов

11:51 16.12.2020
 
© РИА Новости / Артем Житенев / Перейти в фотобанкЦентр подготовки авиационного персонала самолёта Sukhoi Superjet
Центр подготовки авиационного персонала самолёта Sukhoi Superjet - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Артем Житенев
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Компания "Региональные самолеты" (производитель отечественных самолетов Sukhoi Superjet 100, SSJ100) до недавнего времени не получала от авиакомпаний и учебных центров претензий к точности моделирования полета на тренажерах, сообщили РИА Новости в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
Газета "Ведомости" в среду со ссылкой на заявление представителя "Аэрофлота" на совещании в Ространснадзоре сообщила, что "Аэрофлот" обвинил учебный тренажер в катастрофе SSJ100 в "Шереметьево" в мае прошлого года. По данным издания, компания считает, что его настройки отличаются от реальных условий.
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"Компания "Региональные самолеты" до недавнего времени не получала от авиакомпаний и учебных центров претензий к точности моделирования полета на тренажерах", - говорится в сообщении.
 
ЧП в ШереметьевоSukhoi SuperjetАэрофлотШереметьево (аэропорт)Происшествия
 
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