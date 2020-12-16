https://ria.ru/20201216/ssj100-1589461454.html

Производитель SSJ100 ответил на претензии к тренажерам полетов

Производитель SSJ100 ответил на претензии к тренажерам полетов

Компания "Региональные самолеты" (производитель отечественных самолетов Sukhoi Superjet 100, SSJ100) до недавнего времени не получала от авиакомпаний и учебных... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T11:51

2020-12-16T11:51

2020-12-16T11:51

чп в шереметьево

sukhoi superjet

аэрофлот

шереметьево (аэропорт)

происшествия

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Компания "Региональные самолеты" (производитель отечественных самолетов Sukhoi Superjet 100, SSJ100) до недавнего времени не получала от авиакомпаний и учебных центров претензий к точности моделирования полета на тренажерах, сообщили РИА Новости в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).Газета "Ведомости" в среду со ссылкой на заявление представителя "Аэрофлота" на совещании в Ространснадзоре сообщила, что "Аэрофлот" обвинил учебный тренажер в катастрофе SSJ100 в "Шереметьево" в мае прошлого года. По данным издания, компания считает, что его настройки отличаются от реальных условий.

https://ria.ru/20200505/1570983694.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

sukhoi superjet, аэрофлот, шереметьево (аэропорт), происшествия