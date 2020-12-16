https://ria.ru/20201216/sputniki-1589414543.html

В "Роскосмосе" предложили необычный способ запускать спутники

В "Роскосмосе" предложили необычный способ запускать спутники

Специалисты головного научного института "Роскосмоса" ЦНИИмаш предлагают запускать малые спутники снарядами-носителями из электромагнитных пушек. Это следует из РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T01:09

2020-12-16T01:09

2020-12-16T09:04

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Специалисты головного научного института "Роскосмоса" ЦНИИмаш предлагают запускать малые спутники снарядами-носителями из электромагнитных пушек. Это следует из материалов, опубликованных в журнале "Вестник НПО имени Лавочкина".То, что тогда было фантастикой, может получиться сейчас, когда стали доступны новые технологии и материалы, считают ученые."Космическую пушку" выгодно отличает от других способов неракетного доступа в космос то, что она является в принципе реализуемой уже на современном техническом уровне", — отмечено в документе.Одним из вариантов такого запуска спутников назван линейный рельсотрон. Он представляет собой пусковой ствол и и электростанцию мощностью десять мегаватт. Пусковой ствол — это вакуумная труба с рельсовым разгонным устройством и снарядом-носителем со спутником. Располагаться он должен на горе высотой два-три километра.Другой вариант, предлагаемый к рассмотрению специалистами ЦНИИмаш, — это кольцевой ускоритель массы — кольцевая разгонная вакуумная труба диаметром несколько километров, размещенная на склоне горы, с выпускными стволами, через которые снаряд-носитель со спутником запускается в космос. Кольцевой ускоритель, в отличие от линейного рельсотрона, не требует чрезвычайно высокой мощности, в нем электродвигатель мощностью 20 мегаватт способен разгонять массу от двух тысяч килограммов до девяти километров в секунду всего за один час.Среди недостатков электромагнитных пушек ученые выделяют запредельные перегрузки при запуске спутников: от двух до 20 тысяч g. Среди преимуществ по сравнению с традиционными космическими ракетами-носителями указываются низкая стоимость выведения и высокая оперативность запуска.

https://ria.ru/20201214/kosmos-1589154826.html

https://ria.ru/20201214/luna-1589176914.html

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россия, космос - риа наука, роскосмос, цниимаш, москва