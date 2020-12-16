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Онлайн-конференция о реализации федеральных физкультурных проектов
Онлайн-конференция о реализации федеральных физкультурных проектов
17 декабря в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященную реализации федеральных проектов "Спорт – норма жизни" и "Звезда России".
2020-12-16T15:25
2020-12-16T15:25
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Задать вопросУчастники: - первый заместитель Дирекции спортмероприятий Министерства спорта Российской Федерации Георгий КОБЫЛЯНСКИЙ;- член Общественного совета при Министерстве спорта Российской Федерации, президент Общероссийского общественного фонда поддержки и развития спорта России Владимир УТКИН;- чемпион мира по хоккею в составе сборной России Александр СВИТОВ;- экс-футболист сборной России, многократный призер чемпионата страны Олег КОРНАУХОВ;- актеры кино Евгений ПРОНИН, Арарат КЕЩЯН, Станислав ЯРУШИН.Федеральные проекты "Спорт – норма жизни" и "Звезда России" объединяет задача увеличить количество россиян, регулярно занимающихся физкультурой. Амбассадоры стремятся к продвижению среди населения идеалов активного образа жизни. "Спорт – норма жизни", который является частью национального проекта "Демография", стартовал 1 января 2019 года. Проекту "Звезда России" исполнится год в январе 2021 года. В настоящий момент Общероссийский общественный союз объединяет более 300 звездных представителей спорта, культуры и политики. В рамках мероприятия капитану хоккейной команды "Звезда России" Владимиру Уткину будет вручена стела амбассадора федерального проекта "Спорт – норма жизни". Онлайн-конференция проводится в преддверии хоккейного матча, который состоится 19 декабря в ЛДС ЦСКА. В нем примут участие как профессиональные хоккеисты, так и любители этого вида спорта: Александр Жулин, Игорь Бутман, Марат Башаров, Оскар Кучера, Евгений Плющенко, Александр Легков, Дмитрий Сычёв, Сергей Фёдоров.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о реализации федеральных физкультурных проектов

15:25 16.12.2020
 
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17 декабря в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященную реализации федеральных проектов "Спорт – норма жизни" и "Звезда России".
Задать вопрос

Участники:
- первый заместитель Дирекции спортмероприятий Министерства спорта Российской Федерации Георгий КОБЫЛЯНСКИЙ;
- член Общественного совета при Министерстве спорта Российской Федерации, президент Общероссийского общественного фонда поддержки и развития спорта России Владимир УТКИН;
- чемпион мира по хоккею в составе сборной России Александр СВИТОВ;
- экс-футболист сборной России, многократный призер чемпионата страны Олег КОРНАУХОВ;
- актеры кино Евгений ПРОНИН, Арарат КЕЩЯН, Станислав ЯРУШИН.

Федеральные проекты "Спорт – норма жизни" и "Звезда России" объединяет задача увеличить количество россиян, регулярно занимающихся физкультурой. Амбассадоры стремятся к продвижению среди населения идеалов активного образа жизни. "Спорт – норма жизни", который является частью национального проекта "Демография", стартовал 1 января 2019 года. Проекту "Звезда России" исполнится год в январе 2021 года. В настоящий момент Общероссийский общественный союз объединяет более 300 звездных представителей спорта, культуры и политики. В рамках мероприятия капитану хоккейной команды "Звезда России" Владимиру Уткину будет вручена стела амбассадора федерального проекта "Спорт – норма жизни".
Онлайн-конференция проводится в преддверии хоккейного матча, который состоится 19 декабря в ЛДС ЦСКА. В нем примут участие как профессиональные хоккеисты, так и любители этого вида спорта: Александр Жулин, Игорь Бутман, Марат Башаров, Оскар Кучера, Евгений Плющенко, Александр Легков, Дмитрий Сычёв, Сергей Фёдоров.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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