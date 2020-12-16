https://ria.ru/20201216/sport-1589514464.html

Онлайн-конференция о реализации федеральных физкультурных проектов

Онлайн-конференция о реализации федеральных физкультурных проектов

17 декабря в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященную реализации федеральных проектов "Спорт – норма жизни" и "Звезда России".

2020-12-16T15:25

2020-12-16T15:25

2020-12-16T15:25

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Задать вопросУчастники: - первый заместитель Дирекции спортмероприятий Министерства спорта Российской Федерации Георгий КОБЫЛЯНСКИЙ;- член Общественного совета при Министерстве спорта Российской Федерации, президент Общероссийского общественного фонда поддержки и развития спорта России Владимир УТКИН;- чемпион мира по хоккею в составе сборной России Александр СВИТОВ;- экс-футболист сборной России, многократный призер чемпионата страны Олег КОРНАУХОВ;- актеры кино Евгений ПРОНИН, Арарат КЕЩЯН, Станислав ЯРУШИН.Федеральные проекты "Спорт – норма жизни" и "Звезда России" объединяет задача увеличить количество россиян, регулярно занимающихся физкультурой. Амбассадоры стремятся к продвижению среди населения идеалов активного образа жизни. "Спорт – норма жизни", который является частью национального проекта "Демография", стартовал 1 января 2019 года. Проекту "Звезда России" исполнится год в январе 2021 года. В настоящий момент Общероссийский общественный союз объединяет более 300 звездных представителей спорта, культуры и политики. В рамках мероприятия капитану хоккейной команды "Звезда России" Владимиру Уткину будет вручена стела амбассадора федерального проекта "Спорт – норма жизни". Онлайн-конференция проводится в преддверии хоккейного матча, который состоится 19 декабря в ЛДС ЦСКА. В нем примут участие как профессиональные хоккеисты, так и любители этого вида спорта: Александр Жулин, Игорь Бутман, Марат Башаров, Оскар Кучера, Евгений Плющенко, Александр Легков, Дмитрий Сычёв, Сергей Фёдоров.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы