Онлайн-конференция о реализации федеральных физкультурных проектов
17 декабря в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященную реализации федеральных проектов "Спорт – норма жизни" и "Звезда России".
Задать вопрос
Участники:
- первый заместитель Дирекции спортмероприятий Министерства спорта Российской Федерации Георгий КОБЫЛЯНСКИЙ;
- член Общественного совета при Министерстве спорта Российской Федерации, президент Общероссийского общественного фонда поддержки и развития спорта России Владимир УТКИН;
- чемпион мира по хоккею в составе сборной России Александр СВИТОВ;
- экс-футболист сборной России, многократный призер чемпионата страны Олег КОРНАУХОВ;
- актеры кино Евгений ПРОНИН, Арарат КЕЩЯН, Станислав ЯРУШИН.
Федеральные проекты "Спорт – норма жизни" и "Звезда России" объединяет задача увеличить количество россиян, регулярно занимающихся физкультурой. Амбассадоры стремятся к продвижению среди населения идеалов активного образа жизни. "Спорт – норма жизни", который является частью национального проекта "Демография", стартовал 1 января 2019 года. Проекту "Звезда России" исполнится год в январе 2021 года. В настоящий момент Общероссийский общественный союз объединяет более 300 звездных представителей спорта, культуры и политики. В рамках мероприятия капитану хоккейной команды "Звезда России" Владимиру Уткину будет вручена стела амбассадора федерального проекта "Спорт – норма жизни".
Онлайн-конференция проводится в преддверии хоккейного матча, который состоится 19 декабря в ЛДС ЦСКА. В нем примут участие как профессиональные хоккеисты, так и любители этого вида спорта: Александр Жулин, Игорь Бутман, Марат Башаров, Оскар Кучера, Евгений Плющенко, Александр Легков, Дмитрий Сычёв, Сергей Фёдоров.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- первый заместитель Дирекции спортмероприятий Министерства спорта Российской Федерации Георгий КОБЫЛЯНСКИЙ;
- член Общественного совета при Министерстве спорта Российской Федерации, президент Общероссийского общественного фонда поддержки и развития спорта России Владимир УТКИН;
- чемпион мира по хоккею в составе сборной России Александр СВИТОВ;
- экс-футболист сборной России, многократный призер чемпионата страны Олег КОРНАУХОВ;
- актеры кино Евгений ПРОНИН, Арарат КЕЩЯН, Станислав ЯРУШИН.
Федеральные проекты "Спорт – норма жизни" и "Звезда России" объединяет задача увеличить количество россиян, регулярно занимающихся физкультурой. Амбассадоры стремятся к продвижению среди населения идеалов активного образа жизни. "Спорт – норма жизни", который является частью национального проекта "Демография", стартовал 1 января 2019 года. Проекту "Звезда России" исполнится год в январе 2021 года. В настоящий момент Общероссийский общественный союз объединяет более 300 звездных представителей спорта, культуры и политики. В рамках мероприятия капитану хоккейной команды "Звезда России" Владимиру Уткину будет вручена стела амбассадора федерального проекта "Спорт – норма жизни".
Онлайн-конференция проводится в преддверии хоккейного матча, который состоится 19 декабря в ЛДС ЦСКА. В нем примут участие как профессиональные хоккеисты, так и любители этого вида спорта: Александр Жулин, Игорь Бутман, Марат Башаров, Оскар Кучера, Евгений Плющенко, Александр Легков, Дмитрий Сычёв, Сергей Фёдоров.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru