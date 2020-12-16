https://ria.ru/20201216/sovfed-1589451213.html

Обновленный Совфед: что изменит президентский законопроект

Обновленный Совфед: что изменит президентский законопроект

Совет Федерации одобрил президентский законопроект о формировании верхней палаты парламента. Согласно этому документу, в состав Совфеда в будущем смогут войти... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T11:20

2020-12-16T11:20

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законопроекты

владимир путин

инфографика

россия

совет федерации рф

федеральное собрание рф

политика

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Совет Федерации одобрил президентский законопроект о формировании верхней палаты парламента. Согласно этому документу, в состав Совфеда в будущем смогут войти экс-президенты и россияне, имеющие выдающиеся заслуги перед страной. Полный обзор изменений, которые ожидают Совет Федерации, когда новый законопроект пройдет все инстанции, — в инфографике Ria.ru.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

законопроекты, владимир путин, инфографика, россия, совет федерации рф, федеральное собрание рф, политика