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Инфографика
https://ria.ru/20201216/sovfed-1589451213.html
Обновленный Совфед: что изменит президентский законопроект
Обновленный Совфед: что изменит президентский законопроект
Совет Федерации одобрил президентский законопроект о формировании верхней палаты парламента. Согласно этому документу, в состав Совфеда в будущем смогут войти... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T11:20
2020-12-16T11:34
законопроекты
владимир путин
инфографика
россия
совет федерации рф
федеральное собрание рф
политика
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Совет Федерации одобрил президентский законопроект о формировании верхней палаты парламента. Согласно этому документу, в состав Совфеда в будущем смогут войти экс-президенты и россияне, имеющие выдающиеся заслуги перед страной. Полный обзор изменений, которые ожидают Совет Федерации, когда новый законопроект пройдет все инстанции, — в инфографике Ria.ru.
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законопроекты, владимир путин, инфографика, россия, совет федерации рф, федеральное собрание рф, политика

Обновленный Совфед: что изменит президентский законопроект

11:20 16.12.2020 (обновлено: 11:34 16.12.2020)
 
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Совет Федерации одобрил президентский законопроект о формировании верхней палаты парламента. Согласно этому документу, в состав Совфеда в будущем смогут войти экс-президенты и россияне, имеющие выдающиеся заслуги перед страной. Полный обзор изменений, которые ожидают Совет Федерации, когда новый законопроект пройдет все инстанции, — в инфографике Ria.ru.
 
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