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Обновленный Совфед: что изменит президентский законопроект
Обновленный Совфед: что изменит президентский законопроект
Совет Федерации одобрил президентский законопроект о формировании верхней палаты парламента. Согласно этому документу, в состав Совфеда в будущем смогут войти... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T11:20
2020-12-16T11:20
2020-12-16T11:34
законопроекты
владимир путин
инфографика
россия
совет федерации рф
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политика
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Совет Федерации одобрил президентский законопроект о формировании верхней палаты парламента. Согласно этому документу, в состав Совфеда в будущем смогут войти экс-президенты и россияне, имеющие выдающиеся заслуги перед страной. Полный обзор изменений, которые ожидают Совет Федерации, когда новый законопроект пройдет все инстанции, — в инфографике Ria.ru.
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законопроекты, владимир путин, инфографика, россия, совет федерации рф, федеральное собрание рф, политика