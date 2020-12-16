https://ria.ru/20201216/soglasheniya-1589471429.html

Мишустин рассказал о подписании соглашений о стабилизации цен на продукты

Мишустин рассказал о подписании соглашений о стабилизации цен на продукты

Соглашения о снижении цен на сахар и подсолнечное масло будут подписаны сегодня, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T12:30

2020-12-16T12:30

2020-12-16T13:56

михаил мишустин

владимир путин

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589111252_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_0f76782cc55a533711d2e2da59590b62.jpg

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Соглашения о снижении цен на сахар и подсолнечное масло будут подписаны сегодня, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.Он отметил, что соглашения подпишут Минсельхоз и Минпромторг с одной стороны и отраслевые ассоциации и крупнейшие федеральные торговые сети — с другой, а в дальнейшем к ним присоединятся региональные сети и поставщики.Премьер добавил, что правительство оперативно подготовило необходимые решения для стабилизации цен на социально значимые продукты питания, в том числе и меры системного характера. "И это позволит не только сейчас, но и в будущем быстро и четко реагировать на любые вызовы и не допускать необоснованного роста цен", — сказал он.При этом, подчеркнул Мишустин, все меры по сдерживанию цен будут краткосрочными.По его мнению, этими инструментами надо пользоваться своевременно, когда увеличиваются цены на продукты, и отказываться от них, когда ситуация стабилизируется.На то, что в стране значительно подорожали сахар, подсолнечное масло, мука, макаронные изделия и хлеб, на прошлой обратил внимание президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что такой рост цен не мог стать следствием пандемии коронавируса, по его словам, это попытка подогнать внутренние цены под мировые. Глава государства поручил срочно разобраться в ситуации и принять меры.

https://ria.ru/20201215/tseny-1589409801.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, владимир путин, экономика