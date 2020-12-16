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Мишустин рассказал о подписании соглашений о стабилизации цен на продукты
Мишустин рассказал о подписании соглашений о стабилизации цен на продукты
Соглашения о снижении цен на сахар и подсолнечное масло будут подписаны сегодня, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T12:30
2020-12-16T13:56
михаил мишустин
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Соглашения о снижении цен на сахар и подсолнечное масло будут подписаны сегодня, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.Он отметил, что соглашения подпишут Минсельхоз и Минпромторг с одной стороны и отраслевые ассоциации и крупнейшие федеральные торговые сети — с другой, а в дальнейшем к ним присоединятся региональные сети и поставщики.Премьер добавил, что правительство оперативно подготовило необходимые решения для стабилизации цен на социально значимые продукты питания, в том числе и меры системного характера. "И это позволит не только сейчас, но и в будущем быстро и четко реагировать на любые вызовы и не допускать необоснованного роста цен", — сказал он.При этом, подчеркнул Мишустин, все меры по сдерживанию цен будут краткосрочными.По его мнению, этими инструментами надо пользоваться своевременно, когда увеличиваются цены на продукты, и отказываться от них, когда ситуация стабилизируется.На то, что в стране значительно подорожали сахар, подсолнечное масло, мука, макаронные изделия и хлеб, на прошлой обратил внимание президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что такой рост цен не мог стать следствием пандемии коронавируса, по его словам, это попытка подогнать внутренние цены под мировые. Глава государства поручил срочно разобраться в ситуации и принять меры.
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михаил мишустин, владимир путин, экономика

Мишустин рассказал о подписании соглашений о стабилизации цен на продукты

12:30 16.12.2020 (обновлено: 13:56 16.12.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПодсолнечное масло в супермаркете
Подсолнечное масло в супермаркете - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Соглашения о снижении цен на сахар и подсолнечное масло будут подписаны сегодня, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
Он отметил, что соглашения подпишут Минсельхоз и Минпромторг с одной стороны и отраслевые ассоциации и крупнейшие федеральные торговые сети — с другой, а в дальнейшем к ним присоединятся региональные сети и поставщики.
Премьер добавил, что правительство оперативно подготовило необходимые решения для стабилизации цен на социально значимые продукты питания, в том числе и меры системного характера.
"И это позволит не только сейчас, но и в будущем быстро и четко реагировать на любые вызовы и не допускать необоснованного роста цен", — сказал он.
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ФАС будет проводить внеплановые проверки по ценам на продукты
При этом, подчеркнул Мишустин, все меры по сдерживанию цен будут краткосрочными.
"Не надо этим увлекаться, впадать в так называемый "регуляторный раж", чтобы административное регулирование не привело к снижению производства или долгосрочных инвестиций", — считает глава правительства.
По его мнению, этими инструментами надо пользоваться своевременно, когда увеличиваются цены на продукты, и отказываться от них, когда ситуация стабилизируется.
На то, что в стране значительно подорожали сахар, подсолнечное масло, мука, макаронные изделия и хлеб, на прошлой обратил внимание президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что такой рост цен не мог стать следствием пандемии коронавируса, по его словам, это попытка подогнать внутренние цены под мировые. Глава государства поручил срочно разобраться в ситуации и принять меры.
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Как выросли цены на сахар, муку и подсолнечное масло в 2020 году
 
Михаил МишустинВладимир ПутинЭкономика
 
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