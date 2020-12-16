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Собянин назвал пандемию экзаменом для всей системы управления Москвой
Собянин назвал пандемию экзаменом для всей системы управления Москвой
Пандемия стала экзаменом для всей системы управления Москвой, заявил мэр столицы Сергей Собянин, выступая с отчетом в Мосгордуме. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T12:10
2020-12-16T12:10
2020-12-16T12:19
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сергей собянин
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Пандемия стала экзаменом для всей системы управления Москвой, заявил мэр столицы Сергей Собянин, выступая с отчетом в Мосгордуме."Пандемия стала жестким экзаменом на прочность и эффективность всей системы управления городом", - сказал Собянин.Он отметил, что уже в конце февраля стало ясно, что жить как раньше нельзя. "Но в то же время объявлять режим чрезвычайной ситуации или карантин значило бы полностью отменить права и свободы граждан и полностью обрушить любую обычную жизнь. Режим повышенной готовности, в рамках которой Москва живет уже 10 месяцев, стала оптимальным путем здравого смысла", - сказал Собянин.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей собянин, общество