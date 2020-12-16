https://ria.ru/20201216/sobaka-1589418258.html

Полиция во Владивостоке проверяет видео с избивающим собаку подростком

Полиция во Владивостоке проверяет видео с избивающим собаку подростком

Полиция во Владивостоке проверяет опубликованное в соцсетях видео, на котором подросток на прогулке избивает свою собаку, сообщает городское управление МВД РФ. РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T03:18

2020-12-16T03:18

2020-12-16T03:18

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

владивосток

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 16 дек - РИА Новости. Полиция во Владивостоке проверяет опубликованное в соцсетях видео, на котором подросток на прогулке избивает свою собаку, сообщает городское управление МВД РФ.В соцсетях разошлось видео, снятое из окна дома. На нем видно, как подросток ведет собаку мелкой породы на поводке. Она пытается отбежать в сторону, и он начинает ее бить кулаками, пинает ногой."Сотрудники полиции проверяют информацию, размещенную в социальных сетях, об инциденте с участием несовершеннолетнего в Первореченском районе города. Устанавливаются обстоятельства происшествия, а также личность участника инцидента", - говорится в сообщении.​Полиция просит очевидцев обращаться по телефону 8-423-249-00-04.

https://ria.ru/20201205/ubiystvo-1587797847.html

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство внутренних дел рф (мвд россии), владивосток, происшествия