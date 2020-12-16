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Полиция во Владивостоке проверяет видео с избивающим собаку подростком
Полиция во Владивостоке проверяет видео с избивающим собаку подростком
Полиция во Владивостоке проверяет опубликованное в соцсетях видео, на котором подросток на прогулке избивает свою собаку, сообщает городское управление МВД РФ. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T03:18
2020-12-16T03:18
2020-12-16T03:18
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
владивосток
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 16 дек - РИА Новости. Полиция во Владивостоке проверяет опубликованное в соцсетях видео, на котором подросток на прогулке избивает свою собаку, сообщает городское управление МВД РФ.В соцсетях разошлось видео, снятое из окна дома. На нем видно, как подросток ведет собаку мелкой породы на поводке. Она пытается отбежать в сторону, и он начинает ее бить кулаками, пинает ногой."Сотрудники полиции проверяют информацию, размещенную в социальных сетях, об инциденте с участием несовершеннолетнего в Первореченском районе города. Устанавливаются обстоятельства происшествия, а также личность участника инцидента", - говорится в сообщении.Полиция просит очевидцев обращаться по телефону 8-423-249-00-04.
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РИА Новости
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), владивосток, происшествия
ВЛАДИВОСТОК, 16 дек - РИА Новости.
Полиция во Владивостоке
проверяет опубликованное в соцсетях видео, на котором подросток на прогулке избивает свою собаку, сообщает городское управление МВД РФ.
В соцсетях разошлось видео, снятое из окна дома. На нем видно, как подросток ведет собаку мелкой породы на поводке. Она пытается отбежать в сторону, и он начинает ее бить кулаками, пинает ногой.
"Сотрудники полиции проверяют информацию, размещенную в социальных сетях, об инциденте с участием несовершеннолетнего в Первореченском районе города. Устанавливаются обстоятельства происшествия, а также личность участника инцидента", - говорится в сообщении.
Полиция просит очевидцев обращаться по телефону 8-423-249-00-04.