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В Испании задержали экстремиста, желавшего стать "лучшим снайпером" ИГ*
В Испании задержали экстремиста, желавшего стать "лучшим снайпером" ИГ*
Полиция Испании задержала в Мадриде экстремиста, который выражал желание стать "лучшим снайпером" ДАИШ* (арабский акроним запрещенной в России террористической... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T22:40
2020-12-16T22:40
исламское государство
мадрид (город)
испания
в мире
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Полиция Испании задержала в Мадриде экстремиста, который выражал желание стать "лучшим снайпером" ДАИШ* (арабский акроним запрещенной в России террористической группировки ИГ*)."Задержанный, который находится на стадии глубокой радикализации, демонстрировал твердое желание направиться в зону конфликта, а именно в сирийскую провинцию Идлиб, чтобы участвовать в джихаде и стать лучшим снайпером ДАИШ*", - говорится в заявлении полиции.Согласно правоохранителям, задержанный гражданин Испании отвергал "западный уклад жизни" в пользу самых радикальных предписаний джихадизма. Его деятельность отражалась в социальных сетях, где он постоянно занимался восхвалением ДАИШ* и оставлял комментарии, оправдывающие жестокое убийство учителя истории во Франции.Дело жителя Мадрида передано судебному следователю. Ему могут быть предъявлены обвинения в оправдании терроризма.* Террористическая организация, запрещенная в России
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исламское государство, мадрид (город), испания, в мире

В Испании задержали экстремиста, желавшего стать "лучшим снайпером" ИГ*

22:40 16.12.2020
 
© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанкСотрудники полиции во время акции протеста в Барселоне
Сотрудники полиции во время акции протеста в Барселоне - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Джорди Бойшареу
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Полиция Испании задержала в Мадриде экстремиста, который выражал желание стать "лучшим снайпером" ДАИШ* (арабский акроним запрещенной в России террористической группировки ИГ*).
"Задержанный, который находится на стадии глубокой радикализации, демонстрировал твердое желание направиться в зону конфликта, а именно в сирийскую провинцию Идлиб, чтобы участвовать в джихаде и стать лучшим снайпером ДАИШ*", - говорится в заявлении полиции.
Согласно правоохранителям, задержанный гражданин Испании отвергал "западный уклад жизни" в пользу самых радикальных предписаний джихадизма. Его деятельность отражалась в социальных сетях, где он постоянно занимался восхвалением ДАИШ* и оставлял комментарии, оправдывающие жестокое убийство учителя истории во Франции.
Дело жителя Мадрида передано судебному следователю. Ему могут быть предъявлены обвинения в оправдании терроризма.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Исламское государствоМадрид (город)ИспанияВ мире
 
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