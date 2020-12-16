https://ria.ru/20201216/snayper-1589589911.html

В Испании задержали экстремиста, желавшего стать "лучшим снайпером" ИГ*

В Испании задержали экстремиста, желавшего стать "лучшим снайпером" ИГ*

Полиция Испании задержала в Мадриде экстремиста, который выражал желание стать "лучшим снайпером" ДАИШ* (арабский акроним запрещенной в России террористической... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T22:40

2020-12-16T22:40

2020-12-16T22:40

исламское государство

мадрид (город)

испания

в мире

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Полиция Испании задержала в Мадриде экстремиста, который выражал желание стать "лучшим снайпером" ДАИШ* (арабский акроним запрещенной в России террористической группировки ИГ*)."Задержанный, который находится на стадии глубокой радикализации, демонстрировал твердое желание направиться в зону конфликта, а именно в сирийскую провинцию Идлиб, чтобы участвовать в джихаде и стать лучшим снайпером ДАИШ*", - говорится в заявлении полиции.Согласно правоохранителям, задержанный гражданин Испании отвергал "западный уклад жизни" в пользу самых радикальных предписаний джихадизма. Его деятельность отражалась в социальных сетях, где он постоянно занимался восхвалением ДАИШ* и оставлял комментарии, оправдывающие жестокое убийство учителя истории во Франции.Дело жителя Мадрида передано судебному следователю. Ему могут быть предъявлены обвинения в оправдании терроризма.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20201125/ig-1586208686.html

мадрид (город)

испания

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исламское государство, мадрид (город), испания, в мире