https://ria.ru/20201216/smi-1589498699.html

Круглый стол в онлайн-формате СМИ стран БРИКС

Круглый стол в онлайн-формате СМИ стран БРИКС

18 декабря в 15:30 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет круглый стол в онлайн-формате СМИ стран БРИКС на тему: "Будущие вызовы для СМИ: что ждет нас после пандемии?".

2020-12-16T14:25

2020-12-16T14:25

2020-12-16T14:25

анонсы

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Задать вопросУчастники:- руководитель радиовещания на русском языке международного информационного агентства и радио Sputnik (Россия) Алексей ОРЛОВ;- вице-президент TV Cultura (Бразилия) Карлито КАМАРГО;- глава бюро The Hindustan Times (Индия) Нирадж САНТОШИ;- директор английской редакции Xinhua (Китай) ДЭН Юйшань;- медиаменеджер PowerFM (ЮАР) Нео ЛЕУ.Модератор – директор по международному сотрудничеству Sputnik Василий ПУШКОВ.Итоговое онлайн-мероприятие, завершающее серию видеомостов с участием СМИ стран БРИКС, посвящено всем тем вызовам и сложностям, с которыми столкнулась медиаиндустрия в результате распространения COVID-19, и последствиям. Безусловно, пандемия оказала серьезное влияние на все сферы жизни мирового сообщества, в том числе и на развитие СМИ. В этот кризисный период обострились уже существующие вызовы для представителей медиа, а также появились новые: инфодемия, цифровизация и так далее. Это породило множество вопросов и домыслов о роли СМИ, ответственности журналистов и новых тенденциях информационной работы. Какой опыт был накоплен СМИ стран БРИКС для ответа на эти вызовы? Какие стратегии сотрудничества возможны после пандемии? Стал ли 2020 год точкой роста?Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы