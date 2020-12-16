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РБК: в России смертность стала рекордной за десять лет на фоне пандемии
РБК: в России смертность стала рекордной за десять лет на фоне пандемии
В России уровень смертности за январь-октябрь нынешнего года достиг максимального значения с 2010 года. Это следует из соотношения числа умерших на десять тысяч РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T09:52
2020-12-16T09:52
здоровье - общество
татьяна голикова
федеральная служба государственной статистики (росстат)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. В России уровень смертности за январь-октябрь нынешнего года достиг максимального значения с 2010 года. Это следует из соотношения числа умерших на десять тысяч живущих. Расчеты провело издание РБК на основе данных Росстата. На фоне пандемии коронавирусной инфекции этот показатель составил 113,2 — по подсчетам издания он вырос более, чем на десять процентов по сравнению с 2019 годом. Отмечается, что показатель стал максимальным за прошедшие десять лет.К прошлом году смертность в стране снизилась до 102,9 человека на десять тысяч человек. Это на 13,7 процента ниже, чем за аналогичный срок в 2010 году — 119,3 умерших на десять тысяч живущих, а также меньше на 8,7 процента, чем за такой же период в 2011 году (112,7).В 82 регионах страны смертность за десять месяцев этого года также выросла по сравнению с показателями 2019 года."В 33 из 85 субъектов показатель, как и в целом по стране, оказался наивысшим за десятилетие", — отмечает издание.По данным Росстата, с января по октябрь этого года в стране умерло 1,661 миллиона человек — это на 9,7 процента больше, чем за такой же период в прошлом году. В 2010 году абсолютная смертность была выше — 1,704 миллиона человек.Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что рост общей смертности за десять месяцев 2020 года по стране составил 9,7 процента по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Она также отметила, что власти ожидают превышения показателей смертности в стране в ноябре и декабре. Вице-премьер подчеркнула, что страна не скрывает статистику смертности с коронавирусом и регулярно ее публикует.
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здоровье - общество, татьяна голикова, федеральная служба государственной статистики (росстат), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

РБК: в России смертность стала рекордной за десять лет на фоне пандемии

09:52 16.12.2020
 
© РИА Новости / Михаил ФомичевВ Общественной палате РФ открылся второй конгресс онкологических пациентов
В Общественной палате РФ открылся второй конгресс онкологических пациентов - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. В России уровень смертности за январь-октябрь нынешнего года достиг максимального значения с 2010 года. Это следует из соотношения числа умерших на десять тысяч живущих. Расчеты провело издание РБК на основе данных Росстата.
На фоне пандемии коронавирусной инфекции этот показатель составил 113,2 — по подсчетам издания он вырос более, чем на десять процентов по сравнению с 2019 годом. Отмечается, что показатель стал максимальным за прошедшие десять лет.
К прошлом году смертность в стране снизилась до 102,9 человека на десять тысяч человек. Это на 13,7 процента ниже, чем за аналогичный срок в 2010 году — 119,3 умерших на десять тысяч живущих, а также меньше на 8,7 процента, чем за такой же период в 2011 году (112,7).
В 82 регионах страны смертность за десять месяцев этого года также выросла по сравнению с показателями 2019 года.
"В 33 из 85 субъектов показатель, как и в целом по стране, оказался наивысшим за десятилетие", — отмечает издание.
По данным Росстата, с января по октябрь этого года в стране умерло 1,661 миллиона человек — это на 9,7 процента больше, чем за такой же период в прошлом году. В 2010 году абсолютная смертность была выше — 1,704 миллиона человек.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что рост общей смертности за десять месяцев 2020 года по стране составил 9,7 процента по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Она также отметила, что власти ожидают превышения показателей смертности в стране в ноябре и декабре. Вице-премьер подчеркнула, что страна не скрывает статистику смертности с коронавирусом и регулярно ее публикует.
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