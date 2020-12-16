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https://ria.ru/20201216/smert-1589577088.html
Курские власти прокомментировали смерть 14 человек с COVID-19 в больнице
Курские власти прокомментировали смерть 14 человек с COVID-19 в больнице
Пациенты курского COVID-госпиталя, где произошел сбой в работе подающего кислород газификатора, а затем умерли 14 человек, не оставались без кислорода, сообщает РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T20:09
2020-12-16T20:09
распространение нового коронавируса
следственный комитет россии (ск рф)
курская область
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 16 дек - РИА Новости. Пациенты курского COVID-госпиталя, где произошел сбой в работе подающего кислород газификатора, а затем умерли 14 человек, не оставались без кислорода, сообщает в среду администрация региона.Информация о смерти 14 пациентов перепрофилированного в COVID-госпиталь роддома в Курске появилась в среду в Teltgram-канале "Курский край". Согласно данным канала, 5 ноября в медучреждении произошел сбой подачи кислорода. Представитель прокуратуры региона подтвердил РИА Новости, что пациенты скончались, но не в тот день, когда отключился газификатор, а в течение нескольких суток. По словам собеседника агентства, произошел сбой в работе газификатора, но кислород пациентам подавался из баллонов. По факту произошедшего СК возбудил дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.Как отмечает администрация региона, после инцидента, связанного с неисправностью подающего кислород газификатора, комитет здравоохранения Курской области провел внутреннюю проверку."В роддоме, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, 5 ноября была выявлена неисправность клапанной системы, 38 пациентов экстренно перевели в другие лечебные учреждения. Из них 12 – в областную клиническую больницу, 22 человека – в БСМП и 4 - в горбольницу №6. Согласно данным проверки, подача кислорода пациентам в учреждении не прекращалась, аппараты ИВЛ продолжали работать", - говорится в сообщении.Областные власти отмечают, что переводили по скорой помощи только тяжелых пациентов, на течение их заболевания ситуация не повлияла."Газификатор был отремонтирован в течение трех суток и городской клинический родильный дом возобновил работу с коронавирусными больными в полном объеме. Проверка следственных органов по данному случаю еще не завершена, окончательные выводы пока делать нельзя", - сообщает администрация региона. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201116/klinika-1584842871.html
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следственный комитет россии (ск рф), курская область, происшествия

Курские власти прокомментировали смерть 14 человек с COVID-19 в больнице

20:09 16.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении гемодиализа городской клинической больницы № 52 в Москве
Медицинский работник в отделении гемодиализа городской клинической больницы № 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВОРОНЕЖ, 16 дек - РИА Новости. Пациенты курского COVID-госпиталя, где произошел сбой в работе подающего кислород газификатора, а затем умерли 14 человек, не оставались без кислорода, сообщает в среду администрация региона.
Информация о смерти 14 пациентов перепрофилированного в COVID-госпиталь роддома в Курске появилась в среду в Teltgram-канале "Курский край". Согласно данным канала, 5 ноября в медучреждении произошел сбой подачи кислорода. Представитель прокуратуры региона подтвердил РИА Новости, что пациенты скончались, но не в тот день, когда отключился газификатор, а в течение нескольких суток. По словам собеседника агентства, произошел сбой в работе газификатора, но кислород пациентам подавался из баллонов. По факту произошедшего СК возбудил дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.
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Как отмечает администрация региона, после инцидента, связанного с неисправностью подающего кислород газификатора, комитет здравоохранения Курской области провел внутреннюю проверку.
"В роддоме, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, 5 ноября была выявлена неисправность клапанной системы, 38 пациентов экстренно перевели в другие лечебные учреждения. Из них 12 – в областную клиническую больницу, 22 человека – в БСМП и 4 - в горбольницу №6. Согласно данным проверки, подача кислорода пациентам в учреждении не прекращалась, аппараты ИВЛ продолжали работать", - говорится в сообщении.
Областные власти отмечают, что переводили по скорой помощи только тяжелых пациентов, на течение их заболевания ситуация не повлияла.
"Газификатор был отремонтирован в течение трех суток и городской клинический родильный дом возобновил работу с коронавирусными больными в полном объеме. Проверка следственных органов по данному случаю еще не завершена, окончательные выводы пока делать нельзя", - сообщает администрация региона.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаСледственный комитет России (СК РФ)Курская областьПроисшествия
 
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