https://ria.ru/20201216/slukhi-1589442209.html

Ростовский губернатор опроверг слухи о готовящемся в регионе локдауне

Ростовский губернатор опроверг слухи о готовящемся в регионе локдауне

Губернатор Василий Голубев назвал фейком распространяемую в соцсетях и мессенджерах информацию о готовящемся в Ростовской области тотальном локдауне, сообщает... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T10:36

2020-12-16T10:36

2020-12-16T10:36

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

василий голубев

ростовская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155864/20/1558642076_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d836bb3e7f5eab4315b5f13770afe06f.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 дек – РИА Новости. Губернатор Василий Голубев назвал фейком распространяемую в соцсетях и мессенджерах информацию о готовящемся в Ростовской области тотальном локдауне, сообщает правительство региона.По словам Голубева, недобросовестные информаторы рассказывают о готовящемся документе, который якобы предполагает полный локдаун в Ростовской области с закрытием госучреждений, офисов, кинотеатров, торговых центров, школ и детских садов с 28 декабря. Информация распространяется в соцсетях, мессенджерах, родительских чатах.Он призвал жителей региона не верить провокаторам и доверять только официальной информации.По последним данным областного управления Роспотребнадзора, в регионе зарегистрировано 45453 случая заболевания коронавирусом, выздоровели 36464 человека, умерли 1702. Лечение в стационарах получают 2594 пациента, из которых 228 находятся в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201215/karantin-1589398695.html

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), василий голубев, ростовская область, общество