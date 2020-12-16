Ростовский губернатор опроверг слухи о готовящемся в регионе локдауне
© Фото : предоставлено пресс-службой Ростовской областиГубернатор Ростовской области Василий Голубев
© Фото : предоставлено пресс-службой Ростовской области
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 дек – РИА Новости. Губернатор Василий Голубев назвал фейком распространяемую в соцсетях и мессенджерах информацию о готовящемся в Ростовской области тотальном локдауне, сообщает правительство региона.
По словам Голубева, недобросовестные информаторы рассказывают о готовящемся документе, который якобы предполагает полный локдаун в Ростовской области с закрытием госучреждений, офисов, кинотеатров, торговых центров, школ и детских садов с 28 декабря. Информация распространяется в соцсетях, мессенджерах, родительских чатах.
"Распространяющиеся в сети сообщения о якобы принятых решениях по введению новых ограничений полностью не соответствуют действительности. Никаких документов не подписывалось, решение подобного характера не принималось", - сказал губернатор.
Он призвал жителей региона не верить провокаторам и доверять только официальной информации.
По последним данным областного управления Роспотребнадзора, в регионе зарегистрировано 45453 случая заболевания коронавирусом, выздоровели 36464 человека, умерли 1702. Лечение в стационарах получают 2594 пациента, из которых 228 находятся в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.