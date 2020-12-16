https://ria.ru/20201216/skoraya-1589459379.html

В Крыму полиция ищет злоумышленников, повредивших машины скорой

В Крыму полиция ищет злоумышленников, повредивших машины скорой

Уголовное дело возбуждено по факту повреждения автомобилей скорой помощи и личных машин медиков, а также фельдшерско-акушерского пункта в Балаклаве, сообщили в... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T11:40

2020-12-16T11:40

2020-12-16T11:40

балаклава

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту повреждения автомобилей скорой помощи и личных машин медиков, а также фельдшерско-акушерского пункта в Балаклаве, сообщили в пресс-службе управления полиции в регионе.Сообщение о повреждении машин неотложки и личных автомобилей медиков появилось в соцсетях, в них сообщалось, что ЧП произошло ночью 12 декабря. Неизвестный разбил стёкла в машинах "скорой" и личных автомобилях сотрудников, а также облил машины бензином у станции медиков в Балаклаве.Изъяты вещественные доказательства, назначена экспертиза. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

https://ria.ru/20201216/sobaka-1589418258.html

балаклава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

балаклава, происшествия