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В Крыму полиция ищет злоумышленников, повредивших машины скорой
В Крыму полиция ищет злоумышленников, повредивших машины скорой
Уголовное дело возбуждено по факту повреждения автомобилей скорой помощи и личных машин медиков, а также фельдшерско-акушерского пункта в Балаклаве, сообщили в... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T11:40
2020-12-16T11:40
2020-12-16T11:40
балаклава
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту повреждения автомобилей скорой помощи и личных машин медиков, а также фельдшерско-акушерского пункта в Балаклаве, сообщили в пресс-службе управления полиции в регионе.Сообщение о повреждении машин неотложки и личных автомобилей медиков появилось в соцсетях, в них сообщалось, что ЧП произошло ночью 12 декабря. Неизвестный разбил стёкла в машинах "скорой" и личных автомобилях сотрудников, а также облил машины бензином у станции медиков в Балаклаве.Изъяты вещественные доказательства, назначена экспертиза. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).
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балаклава, происшествия