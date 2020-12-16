https://ria.ru/20201216/sistema-1589482737.html
Собянин рассказал о работе системы распознавания лиц в Москве
Собянин рассказал о работе системы распознавания лиц в Москве
Система распознавания лиц в Москве позволяет отлавливать сотни преступников, находящихся в федеральном розыске, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая с... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T13:27
2020-12-16T13:27
2020-12-16T13:54
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Система распознавания лиц в Москве позволяет отлавливать сотни преступников, находящихся в федеральном розыске, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая с отчетом в Мосгордуме."Система распознавания лиц является частью большой системы видеонаблюдения, которая сложилась на протяжении последних лет, и практически все преступления в городе в той или иной мере раскрываются с помощью этих видеокамер. В совокупности системой видео распознавания лиц, она стала работать качественно и по-иному. Мы сегодня отлавливаем сотни преступников, находящихся в федеральном розыске", - сказал Собянин.По его словам, все преступники, находящиеся в базе МВД, будут идентифицированы. "И это отбивает охоту ехать в Москву и совершать преступления. Мы за последнее время в разы уменьшили количество преступлений, таких как грабежи квартир, угон машин и ряд других преступлений ", - сказал Собянин.
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сергей собянин, москва, общество
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости.
Система распознавания лиц в Москве
позволяет отлавливать сотни преступников, находящихся в федеральном розыске, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин
, выступая с отчетом в Мосгордуме
.
"Система распознавания лиц является частью большой системы видеонаблюдения, которая сложилась на протяжении последних лет, и практически все преступления в городе в той или иной мере раскрываются с помощью этих видеокамер. В совокупности системой видео распознавания лиц, она стала работать качественно и по-иному. Мы сегодня отлавливаем сотни преступников, находящихся в федеральном розыске", - сказал Собянин.
По его словам, все преступники, находящиеся в базе МВД, будут идентифицированы. "И это отбивает охоту ехать в Москву и совершать преступления. Мы за последнее время в разы уменьшили количество преступлений, таких как грабежи квартир, угон машин и ряд других преступлений ", - сказал Собянин.