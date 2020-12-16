https://ria.ru/20201216/sistema-1589482737.html

Собянин рассказал о работе системы распознавания лиц в Москве

Собянин рассказал о работе системы распознавания лиц в Москве

Система распознавания лиц в Москве позволяет отлавливать сотни преступников, находящихся в федеральном розыске, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая с... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T13:27

2020-12-16T13:27

2020-12-16T13:54

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Система распознавания лиц в Москве позволяет отлавливать сотни преступников, находящихся в федеральном розыске, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая с отчетом в Мосгордуме."Система распознавания лиц является частью большой системы видеонаблюдения, которая сложилась на протяжении последних лет, и практически все преступления в городе в той или иной мере раскрываются с помощью этих видеокамер. В совокупности системой видео распознавания лиц, она стала работать качественно и по-иному. Мы сегодня отлавливаем сотни преступников, находящихся в федеральном розыске", - сказал Собянин.По его словам, все преступники, находящиеся в базе МВД, будут идентифицированы. "И это отбивает охоту ехать в Москву и совершать преступления. Мы за последнее время в разы уменьшили количество преступлений, таких как грабежи квартир, угон машин и ряд других преступлений ", - сказал Собянин.

https://ria.ru/20201208/trafik-1588235692.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей собянин, москва, общество