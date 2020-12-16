https://ria.ru/20201216/sigarety-1589477781.html

Госдума приняла закон о запрете перевозить более 200 сигарет

Госдума приняла закон о запрете перевозить более 200 сигарет

Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, устанавливающий максимальный объем табачной продукции для свободного перемещения по территории России... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T13:00

2020-12-16T13:00

2020-12-16T14:15

госдума рф

общество

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, устанавливающий максимальный объем табачной продукции для свободного перемещения по территории России физлицами.Авторы законопроекта отмечают, что неконтролируемый оборот табачных изделий представляет угрозу для экономических интересов России, а рост нелегальной торговли приводит к сокращению доходов бюджетов всех уровней.Для противодействия нелегальному обороту алкогольной продукции в России уже введен аналогичный запрет, включая административную ответственность. В отношении табачной продукции подобные ограничения российским законодательством не предусмотрены. Законопроект разработан для противодействия нелегальному обороту табака.Так, будет запрещено перемещение табачных изделий в количестве более 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 граммов табака, или указанных изделий в ассортименте общим весом не более 250 граммов на одного человека.

https://ria.ru/20201009/sigarety-aktsiz-1578891155.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, общество