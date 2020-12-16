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Госдума приняла закон о запрете перевозить более 200 сигарет
Госдума приняла закон о запрете перевозить более 200 сигарет
Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, устанавливающий максимальный объем табачной продукции для свободного перемещения по территории России... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T13:00
2020-12-16T13:00
2020-12-16T14:15
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, устанавливающий максимальный объем табачной продукции для свободного перемещения по территории России физлицами.Авторы законопроекта отмечают, что неконтролируемый оборот табачных изделий представляет угрозу для экономических интересов России, а рост нелегальной торговли приводит к сокращению доходов бюджетов всех уровней.Для противодействия нелегальному обороту алкогольной продукции в России уже введен аналогичный запрет, включая административную ответственность. В отношении табачной продукции подобные ограничения российским законодательством не предусмотрены. Законопроект разработан для противодействия нелегальному обороту табака.Так, будет запрещено перемещение табачных изделий в количестве более 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 граммов табака, или указанных изделий в ассортименте общим весом не более 250 граммов на одного человека.
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госдума рф, общество
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Госдума
на пленарном заседании в среду приняла закон, устанавливающий максимальный объем табачной продукции для свободного перемещения по территории России физлицами.
Авторы законопроекта отмечают, что неконтролируемый оборот табачных изделий представляет угрозу для экономических интересов России, а рост нелегальной торговли приводит к сокращению доходов бюджетов всех уровней.
Для противодействия нелегальному обороту алкогольной продукции в России уже введен аналогичный запрет, включая административную ответственность. В отношении табачной продукции подобные ограничения российским законодательством не предусмотрены. Законопроект разработан для противодействия нелегальному обороту табака.
Так, будет запрещено перемещение табачных изделий в количестве более 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 граммов табака, или указанных изделий в ассортименте общим весом не более 250 граммов на одного человека.