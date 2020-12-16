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В Москве оштрафовали более 300 тысяч человек за нарушение мер по COVID-19

В Москве оштрафовали более 300 тысяч человек за нарушение мер по COVID-19

Более 300 тысяч граждан в Москве были оштрафованы за несоблюдение мер по COVID с начала пандемии, сообщил начальник главного контрольного управления столицы... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T21:09

2020-12-16T21:09

2020-12-16T21:10

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

москва

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Более 300 тысяч граждан в Москве были оштрафованы за несоблюдение мер по COVID с начала пандемии, сообщил начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков в эфире телеканала "Россия 24".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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