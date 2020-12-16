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В Москве оштрафовали более 300 тысяч человек за нарушение мер по COVID-19
В Москве оштрафовали более 300 тысяч человек за нарушение мер по COVID-19
Более 300 тысяч граждан в Москве были оштрафованы за несоблюдение мер по COVID с начала пандемии, сообщил начальник главного контрольного управления столицы... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T21:09
2020-12-16T21:09
2020-12-16T21:10
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Более 300 тысяч граждан в Москве были оштрафованы за несоблюдение мер по COVID с начала пандемии, сообщил начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков в эфире телеканала "Россия 24".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, москва