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Госдума поддержала проект о штрафах за разглашение персональных данных
Госдума поддержала проект о штрафах за разглашение персональных данных
Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях о штрафах до 50 тысяч... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T14:40
2020-12-16T14:40
василий пискарев
дмитрий вяткин
госдума рф
общество
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях о штрафах до 50 тысяч рублей за разглашение информации ограниченного доступа, в том числе персональных данных.Авторами проекта выступили депутаты Госдумы Василий Пискарев и Дмитрий Вяткин.Инициативой предлагается увеличить штрафы за разглашение "информации ограниченного доступа" до 10 тысяч рублей для граждан (сейчас они составляют от 500 до 1 тысячи) и до 50 тысяч для должностных лиц (сейчас - от 4 до 5 тысяч рублей).Под это понятие подпадает достаточно много различных данных, например, коммерческая или банковская тайна, тайна усыновления или тайна завещания, адвокатская тайна, тайна связи и многие другие.
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василий пискарев, дмитрий вяткин, госдума рф, общество

Госдума поддержала проект о штрафах за разглашение персональных данных

14:40 16.12.2020
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях о штрафах до 50 тысяч рублей за разглашение информации ограниченного доступа, в том числе персональных данных.
Авторами проекта выступили депутаты Госдумы Василий Пискарев и Дмитрий Вяткин.
Инициативой предлагается увеличить штрафы за разглашение "информации ограниченного доступа" до 10 тысяч рублей для граждан (сейчас они составляют от 500 до 1 тысячи) и до 50 тысяч для должностных лиц (сейчас - от 4 до 5 тысяч рублей).
Под это понятие подпадает достаточно много различных данных, например, коммерческая или банковская тайна, тайна усыновления или тайна завещания, адвокатская тайна, тайна связи и многие другие.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
10 декабря, 13:56
Путин призвал заняться вопросами защиты персональных данных россиян
 
Василий ПискаревДмитрий ВяткинГосдума РФОбщество
 
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