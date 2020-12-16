https://ria.ru/20201216/shtraf-1589502930.html
Госдума поддержала проект о штрафах за разглашение персональных данных
Госдума поддержала проект о штрафах за разглашение персональных данных
Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях о штрафах до 50 тысяч... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T14:40
2020-12-16T14:40
2020-12-16T14:40
василий пискарев
дмитрий вяткин
госдума рф
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях о штрафах до 50 тысяч рублей за разглашение информации ограниченного доступа, в том числе персональных данных.Авторами проекта выступили депутаты Госдумы Василий Пискарев и Дмитрий Вяткин.Инициативой предлагается увеличить штрафы за разглашение "информации ограниченного доступа" до 10 тысяч рублей для граждан (сейчас они составляют от 500 до 1 тысячи) и до 50 тысяч для должностных лиц (сейчас - от 4 до 5 тысяч рублей).Под это понятие подпадает достаточно много различных данных, например, коммерческая или банковская тайна, тайна усыновления или тайна завещания, адвокатская тайна, тайна связи и многие другие.
https://ria.ru/20201210/putin-1588591835.html
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василий пискарев, дмитрий вяткин, госдума рф, общество