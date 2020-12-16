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Календарь воспитательной работы включили в общеобразовательную программу

Календарь воспитательной работы включили в общеобразовательную программу

Календарь воспитательной работы включен в общеобразовательную программу, школы будут разрабатывать его сами с учетом примерных программ, следует из приказа за... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T17:59

2020-12-16T17:59

2020-12-16T18:04

социальный навигатор

сн_образование

россия

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

сергей кравцов

образование - общество

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Календарь воспитательной работы включен в общеобразовательную программу, школы будут разрабатывать его сами с учетом примерных программ, следует из приказа за подписью министра просвещения Сергея Кравцова.Уточняется, что образовательные организации сами утверждают программу и план по воспитанию с учетом примерных рабочих программ воспитания и примерных календарных планов воспитательной работы.Приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.

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социальный навигатор, сн_образование, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), сергей кравцов, образование - общество