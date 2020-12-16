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Календарь воспитательной работы включили в общеобразовательную программу
Календарь воспитательной работы включили в общеобразовательную программу
Календарь воспитательной работы включен в общеобразовательную программу, школы будут разрабатывать его сами с учетом примерных программ, следует из приказа за... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T17:59
2020-12-16T18:04
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образование - общество
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Календарь воспитательной работы включен в общеобразовательную программу, школы будут разрабатывать его сами с учетом примерных программ, следует из приказа за подписью министра просвещения Сергея Кравцова.Уточняется, что образовательные организации сами утверждают программу и план по воспитанию с учетом примерных рабочих программ воспитания и примерных календарных планов воспитательной работы.Приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
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социальный навигатор, сн_образование, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), сергей кравцов, образование - общество

Календарь воспитательной работы включили в общеобразовательную программу

17:59 16.12.2020 (обновлено: 18:04 16.12.2020)
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынШкольный коридор
Школьный коридор - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Календарь воспитательной работы включен в общеобразовательную программу, школы будут разрабатывать его сами с учетом примерных программ, следует из приказа за подписью министра просвещения Сергея Кравцова.

"Общеобразовательная программа включает в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы, рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной работы", - говорится в документе, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.

Уточняется, что образовательные организации сами утверждают программу и план по воспитанию с учетом примерных рабочих программ воспитания и примерных календарных планов воспитательной работы.
Приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
 
Социальный навигаторСН_ОбразованиеРоссияМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)Сергей КравцовОбразование - Общество
 
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