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Назван неочевидный фактор, увеличивающий риск болезней сердца
Назван неочевидный фактор, увеличивающий риск болезней сердца
Люди с симптомами депрессии более подвержены риску развития сердечных заболеваний и инсульта нежели те, у кого нет проблем с психическим здоровьем. Об этом... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T04:41
2020-12-16T04:41
2020-12-16T04:41
риа наука
инсульт
здоровье
кембриджский университет
общество
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Неожиданный фактор, увеличивающий риск болезней сердца
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Люди с симптомами депрессии более подвержены риску развития сердечных заболеваний и инсульта нежели те, у кого нет проблем с психическим здоровьем. Об этом сообщает British Heart Foundation со ссылкой на исследование Кембриджского университета.Ученые проанализировали медицинские карты более полумиллиона человека, ранее не сталкивавшихся с проблемами с сердцем. Участникам исследования проставляли баллы с учетом их ответов на вопросы о настроении и любых проявлениях депрессии, с которыми они могли столкнуться за последние пару недель. Тем, кто страдал от таких симптомов, ставили высокие баллы, остальным — низкие.Спустя десять лет специалисты обнаружили, что люди с самыми тяжелыми симптомами депрессии впоследствии оказались более подвержены проблемам с сердцем. Так, известно о 21 случае сердечных заболеваний и 15 инсультах на 1000 человек с наивысшими баллами и лишь 14 случаях болезней сердца и 10 инсультах в группе с низкими баллами. Эти данные получены на основе информации о 401 219 тысячах участников исследования.По его словам, ученым еще предстоит выяснить, оказался ли фактор депрессии случайным в приведенной статистике. Профессор Нилеш Самани, в свою очередь, подчеркнул, что результаты научной работы не следует воспринимать как предупреждение о проблемах с сердцем для страдающих от плохого настроения или депрессией.
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инсульт, здоровье, кембриджский университет, общество
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости.
Люди с симптомами депрессии более подвержены риску развития сердечных заболеваний и инсульта
нежели те, у кого нет проблем с психическим здоровьем. Об этом сообщает British Heart Foundation
со ссылкой на исследование Кембриджского университета
.
Ученые проанализировали медицинские карты более полумиллиона человека, ранее не сталкивавшихся с проблемами с сердцем. Участникам исследования проставляли баллы с учетом их ответов на вопросы о настроении и любых проявлениях депрессии, с которыми они могли столкнуться за последние пару недель. Тем, кто страдал от таких симптомов, ставили высокие баллы, остальным — низкие.
Спустя десять лет специалисты обнаружили, что люди с самыми тяжелыми симптомами депрессии впоследствии оказались более подвержены проблемам с сердцем. Так, известно о 21 случае сердечных заболеваний и 15 инсультах на 1000 человек с наивысшими баллами и лишь 14 случаях болезней сердца и 10 инсультах в группе с низкими баллами. Эти данные получены на основе информации о 401 219 тысячах участников исследования.
"На сегодняшний день это крупнейшее доказательство, что чувства, связанные с депрессией, связаны с вероятностью возникновения проблем с сердцем и инсульта в будущем. Выявленный повышенный риск не так велик, и эти результаты лишь часть головоломки", — рассказал профессор Эмануэле Ди Ангелантонио.
По его словам, ученым еще предстоит выяснить, оказался ли фактор депрессии случайным в приведенной статистике.
Профессор Нилеш Самани, в свою очередь, подчеркнул, что результаты научной работы не следует воспринимать как предупреждение о проблемах с сердцем для страдающих от плохого настроения или депрессией.