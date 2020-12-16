https://ria.ru/20201216/serdtse-1589419842.html

Назван неочевидный фактор, увеличивающий риск болезней сердца

Назван неочевидный фактор, увеличивающий риск болезней сердца

Люди с симптомами депрессии более подвержены риску развития сердечных заболеваний и инсульта нежели те, у кого нет проблем с психическим здоровьем. Об этом... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T04:41

2020-12-16T04:41

2020-12-16T04:41

риа наука

инсульт

здоровье

кембриджский университет

общество

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Неожиданный фактор, увеличивающий риск болезней сердца

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Люди с симптомами депрессии более подвержены риску развития сердечных заболеваний и инсульта нежели те, у кого нет проблем с психическим здоровьем. Об этом сообщает British Heart Foundation со ссылкой на исследование Кембриджского университета.Ученые проанализировали медицинские карты более полумиллиона человека, ранее не сталкивавшихся с проблемами с сердцем. Участникам исследования проставляли баллы с учетом их ответов на вопросы о настроении и любых проявлениях депрессии, с которыми они могли столкнуться за последние пару недель. Тем, кто страдал от таких симптомов, ставили высокие баллы, остальным — низкие.Спустя десять лет специалисты обнаружили, что люди с самыми тяжелыми симптомами депрессии впоследствии оказались более подвержены проблемам с сердцем. Так, известно о 21 случае сердечных заболеваний и 15 инсультах на 1000 человек с наивысшими баллами и лишь 14 случаях болезней сердца и 10 инсультах в группе с низкими баллами. Эти данные получены на основе информации о 401 219 тысячах участников исследования.По его словам, ученым еще предстоит выяснить, оказался ли фактор депрессии случайным в приведенной статистике. Профессор Нилеш Самани, в свою очередь, подчеркнул, что результаты научной работы не следует воспринимать как предупреждение о проблемах с сердцем для страдающих от плохого настроения или депрессией.

https://ria.ru/20201027/serdtse-1581767193.html

https://ria.ru/20201004/myasnikov-1578168253.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инсульт, здоровье, кембриджский университет, общество