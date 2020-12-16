https://ria.ru/20201216/sekret-1589474115.html

Диетолог раскрыла секрет сохранения отличной формы во время праздников

Диетолог раскрыла секрет сохранения отличной формы во время праздников

Фитнесс-тренер и диетолог из Сиднея Вероника Ларисова рассказала, что нужно делать, чтобы оставаться в отличной форме вне зависимости от праздников. Об этом... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T12:45

2020-12-16T12:45

2020-12-16T12:45

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Фитнесс-тренер и диетолог из Сиднея Вероника Ларисова рассказала, что нужно делать, чтобы оставаться в отличной форме вне зависимости от праздников. Об этом сообщает Daily Mail.Так, по словам эксперта, необходимо принимать холодный душ каждое утро. Он помогает не только проснуться, но и улучшить кровообращение и снизить боль в мышцах.Кроме того, благодаря холодному душу можно похудеть — он заставляет тело согреваться за счет сжигания жира . По ее словам, такой вид душа помогает стимулировать блуждающий нерв, который идет от мозга к брюшной полости. Это поможет улучшить пищеварение и снизить уровень стресса.Диетолог также порекомендовала придерживаться диеты, состоящей из свежих продуктов: овощей и фруктов, а также бобовых и орехов. Необходимо включить в рацион и белки животного происхождения: мясо, рыбу, морепродукты и яйца. Также она порекомендовала употреблять картофель, рис, и фасоль — в них содержится крахмал. Потребление сахара и соли эксперт предложила ограничить.Сон в течение семи-восьми часов, как пояснила Ларисова, поможет оздоровить кишечник: по ее словам, кишечные микробы влияют на качество сна и наоборот. Также она посоветовала пить больше воды и регулярно заниматься спортом.

https://ria.ru/20201207/pokhudenie-1588067587.html

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еда, в мире, сидней