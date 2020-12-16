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Газпромбанк сообщил о сбое в работе мобильного приложения
Газпромбанк сообщил о сбое в работе мобильного приложения
Сбой произошел в работе мобильного банка Газпромбанка, специалисты работают над устранением проблемы, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T19:48
2020-12-16T19:48
2020-12-16T19:48
газпромбанк
технологии
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Сбой произошел в работе мобильного банка Газпромбанка, специалисты работают над устранением проблемы, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации."Сбой коснулся около 30% пользователей, были затруднения со входом в мобильный банк. Технические специалисты работают над решением проблемы", - сказали в банке."В ближайшее время неполадки будут устранены. Приносим клиентам извинения за доставленные неудобства", - добавили в кредитной организации.
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газпромбанк, технологии