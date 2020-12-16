https://ria.ru/20201216/sboy-1589574750.html

Газпромбанк сообщил о сбое в работе мобильного приложения

Газпромбанк сообщил о сбое в работе мобильного приложения

Сбой произошел в работе мобильного банка Газпромбанка, специалисты работают над устранением проблемы, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T19:48

2020-12-16T19:48

2020-12-16T19:48

газпромбанк

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1579085335_0:96:900:602_1920x0_80_0_0_155ef46cbaadc2b3bd7c78abfecec1fe.jpg

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Сбой произошел в работе мобильного банка Газпромбанка, специалисты работают над устранением проблемы, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации."Сбой коснулся около 30% пользователей, были затруднения со входом в мобильный банк. Технические специалисты работают над решением проблемы", - сказали в банке."В ближайшее время неполадки будут устранены. Приносим клиентам извинения за доставленные неудобства", - добавили в кредитной организации.

https://ria.ru/20201216/telegram-1589531696.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

газпромбанк, технологии