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Telegram устранил сбой в работе мессенджера
Telegram устранил сбой в работе мессенджера
Telegram заверил, что устранил сбой в работе мессенджера, хотя у некоторых пользователей могут еще какое-то время отображаться не все сообщения. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T17:57
2020-12-16T17:57
2020-12-16T18:34
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технологии
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Telegram заверил, что устранил сбой в работе мессенджера, хотя у некоторых пользователей могут еще какое-то время отображаться не все сообщения."Все те, кого затронул сбой должны быть снова онлайн. Обратите внимание, что могут оставаться побочные явления, например, не все сообщения будут отображаться. Со временем это пройдет. Вам ничего не нужно с этим делать. Спасибо за терпение и добро пожаловать обратно", - сообщил мессенджер в Twitter.Ранее, около 16.20 мск, пользователи из разных стран мира начали сообщать о сбоях в работе мессенджера. По состоянию на 16.40 мск почти 30 тысяч человек опубликовали свои отчеты о проблемах в работе Telegram на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах. Позднее представители мессенджера сообщили, что восстановил доступ половины столкнувшихся с проблемами пользователей - в основном в Восточной Европе.
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восточная европа, telegram (приложение), технологии