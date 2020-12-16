https://ria.ru/20201216/sboy-1589436808.html

В работе YouTube, Telegram и WhatsApp произошел новый сбой

В работе YouTube, Telegram и WhatsApp произошел новый сбой

В работе видеохостинга YouTube, а также мессенджеров WhatsApp и Telegram произошел сбой. Об этом сообщает портал Downdetector. РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T10:09

2020-12-16T10:09

2020-12-16T10:49

россия

telegram (приложение)

whatsapp inc.

youtube

google

нидерланды

япония

сша

технологии

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. В работе видеохостинга YouTube, а также мессенджеров WhatsApp и Telegram произошел сбой. Об этом сообщает портал Downdetector.Самая частая проблема на YouTube — невозможность посмотреть видео (об этом сообщили 64 процента пользователей), на работу сайта пожаловались 32 процента, еще три — на вход. Чаще всего жалобы поступали от жителей России, США и Японии.Пользователи WhatsApp жалуются в основном на подключение к серверу (96 процентов). Кроме того, у некоторых не получается авторизоваться. Около 88 процентов проблем с Telegram связано с подключением, еще 11 процентов — с отправкой сообщений. Как следует из карты сбоев, чаще всего на работу мессенджеров жалуются жители Москвы.В начале недели с проблемами столкнулись пользователи Google, Gmail и YouTube. Больше всего на работу этих сервисов жаловались в России, Нидерландах, Германии и еще некоторых европейских странах.

https://ria.ru/20201214/sboy-1589204007.html

россия

нидерланды

япония

сша

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, telegram (приложение), whatsapp inc., youtube, google, нидерланды, япония, сша, технологии