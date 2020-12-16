Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201216/sboy-1589436808.html
В работе YouTube, Telegram и WhatsApp произошел новый сбой
В работе YouTube, Telegram и WhatsApp произошел новый сбой
В работе видеохостинга YouTube, а также мессенджеров WhatsApp и Telegram произошел сбой. Об этом сообщает портал Downdetector. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T10:09
2020-12-16T10:49
россия
telegram (приложение)
whatsapp inc.
youtube
google
нидерланды
япония
сша
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/153083/47/1530834770_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_67d44b68eb6d80495b0a2ea64afb5a95.jpg
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. В работе видеохостинга YouTube, а также мессенджеров WhatsApp и Telegram произошел сбой. Об этом сообщает портал Downdetector.Самая частая проблема на YouTube — невозможность посмотреть видео (об этом сообщили 64 процента пользователей), на работу сайта пожаловались 32 процента, еще три — на вход. Чаще всего жалобы поступали от жителей России, США и Японии.Пользователи WhatsApp жалуются в основном на подключение к серверу (96 процентов). Кроме того, у некоторых не получается авторизоваться. Около 88 процентов проблем с Telegram связано с подключением, еще 11 процентов — с отправкой сообщений. Как следует из карты сбоев, чаще всего на работу мессенджеров жалуются жители Москвы.В начале недели с проблемами столкнулись пользователи Google, Gmail и YouTube. Больше всего на работу этих сервисов жаловались в России, Нидерландах, Германии и еще некоторых европейских странах.
https://ria.ru/20201214/sboy-1589204007.html
россия
нидерланды
япония
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/153083/47/1530834770_288:0:4896:3456_1920x0_80_0_0_932bc3678a8e37135f67e36cf9fd5700.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, telegram (приложение), whatsapp inc., youtube, google, нидерланды, япония, сша, технологии

В работе YouTube, Telegram и WhatsApp произошел новый сбой

10:09 16.12.2020 (обновлено: 10:49 16.12.2020)
 
CC0 / StockSnap / Логотип видеохостинга YouTube
Логотип видеохостинга YouTube - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
CC0 / StockSnap /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. В работе видеохостинга YouTube, а также мессенджеров WhatsApp и Telegram произошел сбой. Об этом сообщает портал Downdetector.
Самая частая проблема на YouTube — невозможность посмотреть видео (об этом сообщили 64 процента пользователей), на работу сайта пожаловались 32 процента, еще три — на вход. Чаще всего жалобы поступали от жителей России, США и Японии.
Пользователи WhatsApp жалуются в основном на подключение к серверу (96 процентов). Кроме того, у некоторых не получается авторизоваться.
Около 88 процентов проблем с Telegram связано с подключением, еще 11 процентов — с отправкой сообщений.
Как следует из карты сбоев, чаще всего на работу мессенджеров жалуются жители Москвы.
В начале недели с проблемами столкнулись пользователи Google, Gmail и YouTube. Больше всего на работу этих сервисов жаловались в России, Нидерландах, Германии и еще некоторых европейских странах.
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
14 декабря, 19:10
Google назвал причину сбоя работы своих сервисов
 
РоссияTelegram (приложение)WhatsApp Inc.YouTubeGoogleНидерландыЯпонияСШАТехнологии
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:03Пандемия далека от завершения, заявила глава Еврокомиссии
17:02"Дух захватывает". Опубликовано видео из открытого космоса
17:01В Нижнем Новгороде двухлетний ребенок отравился наркотиками
16:56В Ереване началось шествие противников Пашиняна
16:53Слушания по делу Майкла Калви перенесли на 28 декабря
16:53СМИ сообщили о намерении Трампа уволить главу ФБР
16:48На Кубани нашли стокилограммовую авиабомбу
16:46Цена биткоина обновила исторический максимум
16:46Россия рассчитывает на сотрудничество с США по Афганистану при Байдене
16:45Жителям Великобритании разрешили праздновать Рождество с близкими
16:44Утерянный артефакт из пирамиды Хеопса нашли в коробке из-под сигар
16:41Захарова обвинила Украину в насилии против представителей СМИ
16:39Ученые объяснили загадочные водовороты в Арктике
16:39В Белоруссии мужчине дали год колонии за публичное оскорбление Лукашенко
16:36Российские производители гречки готовы снизить отпускные цены
16:33Медикам силовых структур выплатят 3,5 млрд рублей за работу с COVID-19
16:33В МИД раскритиковали деятельность Международного уголовного суда
16:30МИД прокомментировал санкции США против Турции из-за С-400
16:29В Telegram произошел второй сбой за день
16:27В Москве технологию спасения подводников опробовали на больных COVID-19
Лента новостейМолния