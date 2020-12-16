В РВСН анонсировали постановку ракеты "Сармат" на боевое дежурство
00:04 16.12.2020 (обновлено: 10:26 16.12.2020)
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкИспытание баллистической ракеты "Сармат"
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" заступит на боевое дежурство Ракетных войск стратегического назначения в 2022 году, сообщил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете "Красная звезда".
Заместитель министра обороны Алексей Криворучко заявлял в феврале, что это произойдет в 2021-м.
"В настоящее время предприятия промышленности продолжают набор готовности к государственным летным испытаниям ракетного комплекса "Сармат". Уже сегодня в Ужурском ракетном соединении развернуты работы по подготовке головного ракетного полка к перевооружению. Постановка на боевое дежурство планируется в 2022 году", — отметил Каракаев.
"Сармат" (РС-28) заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету "Воевода" (по классификации НАТО — "Сатана", РС-20В). Опытно-конструкторские работы по новому проекту начались в 2011 году. Ракета будет способна атаковать цели как через Северный полюс, так и через Южный, преодолевая системы противоракетной обороны.
На космодроме Плесецк уже завершены бросковые испытания. "Сармат" разрабатывают в Центре имени Макеева, выпускать оружие планируют на "Красмаше".
На форуме "Армия-2019" впервые раскрыли основные тактико-технические характеристики новейшей баллистической ракеты. Дальность ее стрельбы составляет 18 тысяч километров, стартовая масса — 208,1 тонны, масса полезной нагрузки — более десяти тонн, масса топлива — 178 тонн, длина ракеты — 35,5 метра, диаметр — три метра, тип боевой части — разделяющаяся головная часть с блоками индивидуального наведения.
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