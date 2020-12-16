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Новое оружие России
https://ria.ru/20201216/sarmat-1589411245.html
В РВСН анонсировали постановку ракеты "Сармат" на боевое дежурство
В РВСН анонсировали постановку ракеты "Сармат" на боевое дежурство
Межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" заступит на боевое дежурство Ракетных войск стратегического назначения в 2022 году, сообщил командующий РВСН... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T00:04
2020-12-16T10:26
новое оружие россии
россия
сармат (ракета)
плесецк (космодром)
алексей криворучко
сергей каракаев
ракетные войска стратегического назначения
северный полюс
нато
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" заступит на боевое дежурство Ракетных войск стратегического назначения в 2022 году, сообщил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете "Красная звезда".Заместитель министра обороны Алексей Криворучко заявлял в феврале, что это произойдет в 2021-м."Сармат" (РС-28) заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету "Воевода" (по классификации НАТО — "Сатана", РС-20В). Опытно-конструкторские работы по новому проекту начались в 2011 году. Ракета будет способна атаковать цели как через Северный полюс, так и через Южный, преодолевая системы противоракетной обороны.На космодроме Плесецк уже завершены бросковые испытания. "Сармат" разрабатывают в Центре имени Макеева, выпускать оружие планируют на "Красмаше".На форуме "Армия-2019" впервые раскрыли основные тактико-технические характеристики новейшей баллистической ракеты. Дальность ее стрельбы составляет 18 тысяч километров, стартовая масса — 208,1 тонны, масса полезной нагрузки — более десяти тонн, масса топлива — 178 тонн, длина ракеты — 35,5 метра, диаметр — три метра, тип боевой части — разделяющаяся головная часть с блоками индивидуального наведения.
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россия, сармат (ракета), плесецк (космодром), алексей криворучко, сергей каракаев, ракетные войска стратегического назначения, северный полюс, нато, москва, безопасность

В РВСН анонсировали постановку ракеты "Сармат" на боевое дежурство

00:04 16.12.2020 (обновлено: 10:26 16.12.2020)
 
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкИспытание баллистической ракеты "Сармат"
Испытание баллистической ракеты Сармат - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" заступит на боевое дежурство Ракетных войск стратегического назначения в 2022 году, сообщил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете "Красная звезда".
Заместитель министра обороны Алексей Криворучко заявлял в феврале, что это произойдет в 2021-м.

"В настоящее время предприятия промышленности продолжают набор готовности к государственным летным испытаниям ракетного комплекса "Сармат". Уже сегодня в Ужурском ракетном соединении развернуты работы по подготовке головного ракетного полка к перевооружению. Постановка на боевое дежурство планируется в 2022 году", — отметил Каракаев.

"Сармат" (РС-28) заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету "Воевода" (по классификации НАТО — "Сатана", РС-20В). Опытно-конструкторские работы по новому проекту начались в 2011 году. Ракета будет способна атаковать цели как через Северный полюс, так и через Южный, преодолевая системы противоракетной обороны.
На космодроме Плесецк уже завершены бросковые испытания. "Сармат" разрабатывают в Центре имени Макеева, выпускать оружие планируют на "Красмаше".
На форуме "Армия-2019" впервые раскрыли основные тактико-технические характеристики новейшей баллистической ракеты. Дальность ее стрельбы составляет 18 тысяч километров, стартовая масса — 208,1 тонны, масса полезной нагрузки — более десяти тонн, масса топлива — 178 тонн, длина ракеты — 35,5 метра, диаметр — три метра, тип боевой части — разделяющаяся головная часть с блоками индивидуального наведения.
Испытание новой баллистической ракеты Сармат - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
3 декабря, 10:22
В Китае восхитились российской ракетой
 
Новое оружие РоссииРоссияСармат (ракета)Плесецк (космодром)Алексей КриворучкоСергей КаракаевРакетные войска стратегического назначенияСеверный полюсНАТОМоскваБезопасность
 
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