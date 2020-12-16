https://ria.ru/20201216/sarmat-1589411245.html

В РВСН анонсировали постановку ракеты "Сармат" на боевое дежурство

В РВСН анонсировали постановку ракеты "Сармат" на боевое дежурство

Межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" заступит на боевое дежурство Ракетных войск стратегического назначения в 2022 году, сообщил командующий РВСН... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T00:04

2020-12-16T00:04

2020-12-16T10:26

новое оружие россии

россия

сармат (ракета)

плесецк (космодром)

алексей криворучко

сергей каракаев

ракетные войска стратегического назначения

северный полюс

нато

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" заступит на боевое дежурство Ракетных войск стратегического назначения в 2022 году, сообщил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете "Красная звезда".Заместитель министра обороны Алексей Криворучко заявлял в феврале, что это произойдет в 2021-м."Сармат" (РС-28) заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету "Воевода" (по классификации НАТО — "Сатана", РС-20В). Опытно-конструкторские работы по новому проекту начались в 2011 году. Ракета будет способна атаковать цели как через Северный полюс, так и через Южный, преодолевая системы противоракетной обороны.На космодроме Плесецк уже завершены бросковые испытания. "Сармат" разрабатывают в Центре имени Макеева, выпускать оружие планируют на "Красмаше".На форуме "Армия-2019" впервые раскрыли основные тактико-технические характеристики новейшей баллистической ракеты. Дальность ее стрельбы составляет 18 тысяч километров, стартовая масса — 208,1 тонны, масса полезной нагрузки — более десяти тонн, масса топлива — 178 тонн, длина ракеты — 35,5 метра, диаметр — три метра, тип боевой части — разделяющаяся головная часть с блоками индивидуального наведения.

https://ria.ru/20201203/sarmat-1587460676.html

россия

северный полюс

москва

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россия, сармат (ракета), плесецк (космодром), алексей криворучко, сергей каракаев, ракетные войска стратегического назначения, северный полюс, нато, москва, безопасность