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Американский сенатор оценил угрозы санкций против "Северного потока — 2"
Американский сенатор оценил угрозы санкций против "Северного потока — 2"
Сенатор-республиканец Тед Круз оценил угрозу введения новых санкций против проекта "Северный поток — 2". РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-16T23:27
2020-12-17T01:23
россия
тед круз (сенатор от штата техас)
северный поток — 2
германия
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 16 дек — РИА Новости. Сенатор-республиканец Тед Круз оценил угрозу введения новых санкций против проекта "Северный поток — 2".Ранее сенат США одобрил военный бюджет, на который грозил наложить вето президент Дональд Трамп. В частности, 740-миллиардный законопроект предусматривает расширение санкций против российских трубопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток", дальнейшие поставки вооружений Украине, запрет на сотрудничество американских и российских военных, санкции против Турции за поставки российских ЗРК С-400 и другие меры, направленные против России. Возражения Трампа относительно бюджета не имеют отношения к санкциям против "Северного потока — 2" и "Турецкого потока""Я настроен оптимистично. Что касается администрации Байдена &lt;…&gt; на протяжении уже долгого времени эта политика (по "Северному потоку — 2". — Прим. ред.) поддерживается обеими партиями практически единогласно", — сказал Круз, выступая в Атлантическом совете."Российский МИД занимается дезинформацией (о том, что проект будет завершен — Прим. ред.). Мы смогли объединить демократов и республиканцев в сенате и в палате представителей и ввели санкции в декабре прошлого года. Строительство газопровода было остановлено за несколько минут после подписания санкций. И вторая волна санкций скоро будет подписана, потому что уже прошла одобрение обеих палат конгресса, и мы продолжим оказывать давление на этот проект", — сказал Круз.По его словам, вторая волна санкций нацелена на операции по строительству газопровода, также затрагивает страховые компании и процесс сертификации."Им будет необходима сертификация третьими сторонами. Но вторая волна санкций подготовлена с хирургической точностью так, чтобы не допустить окончания строительства. И это определенный сигнал всем международным инвесторам. Этот проект, по моему мнению, никогда не будет запущен и по газопроводу никогда не будет пущен газ", — добавил сенатор."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
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россия, тед круз (сенатор от штата техас), северный поток — 2, германия, сша, в мире

Американский сенатор оценил угрозы санкций против "Северного потока — 2"

23:27 16.12.2020 (обновлено: 01:23 17.12.2020)
 
© Фото : @NordStream2/TwitterСтроительство газопровода "Северный поток - 2"
Строительство газопровода Северный поток - 2 - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© Фото : @NordStream2/Twitter
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ВАШИНГТОН, 16 дек — РИА Новости. Сенатор-республиканец Тед Круз оценил угрозу введения новых санкций против проекта "Северный поток — 2".
Ранее сенат США одобрил военный бюджет, на который грозил наложить вето президент Дональд Трамп. В частности, 740-миллиардный законопроект предусматривает расширение санкций против российских трубопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток", дальнейшие поставки вооружений Украине, запрет на сотрудничество американских и российских военных, санкции против Турции за поставки российских ЗРК С-400 и другие меры, направленные против России. Возражения Трампа относительно бюджета не имеют отношения к санкциям против "Северного потока — 2" и "Турецкого потока"
Строительство газопровода Северный поток - 2 - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
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Пушков заявил о возможных изменениях курса США по "Северному потоку — 2"
"Я настроен оптимистично. Что касается администрации Байдена <…> на протяжении уже долгого времени эта политика (по "Северному потоку — 2". — Прим. ред.) поддерживается обеими партиями практически единогласно", — сказал Круз, выступая в Атлантическом совете.
"Российский МИД занимается дезинформацией (о том, что проект будет завершен — Прим. ред.). Мы смогли объединить демократов и республиканцев в сенате и в палате представителей и ввели санкции в декабре прошлого года. Строительство газопровода было остановлено за несколько минут после подписания санкций. И вторая волна санкций скоро будет подписана, потому что уже прошла одобрение обеих палат конгресса, и мы продолжим оказывать давление на этот проект", — сказал Круз.
По его словам, вторая волна санкций нацелена на операции по строительству газопровода, также затрагивает страховые компании и процесс сертификации.
"Им будет необходима сертификация третьими сторонами. Но вторая волна санкций подготовлена с хирургической точностью так, чтобы не допустить окончания строительства. И это определенный сигнал всем международным инвесторам. Этот проект, по моему мнению, никогда не будет запущен и по газопроводу никогда не будет пущен газ", — добавил сенатор.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
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РоссияТед Круз (сенатор от штата Техас)Северный поток — 2ГерманияСШАВ мире
 
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