https://ria.ru/20201216/sanktsii-1589556938.html
США ввели санкции против компаний из Китая, ОАЭ и Вьетнама
США ввели санкции против компаний из Китая, ОАЭ и Вьетнама
США ввели санкции в отношении ряда компаний из Китая, ОАЭ и Вьетнама за сотрудничество с Ираном в нефтяной сфере, сообщил в среду американский минфин. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T18:05
2020-12-16T18:05
2020-12-16T18:41
стивен мнучин
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ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. США ввели санкции в отношении ряда компаний из Китая, ОАЭ и Вьетнама за сотрудничество с Ираном в нефтяной сфере, сообщил в среду американский минфин.В список санкций попал также один гражданин Вьетнама, который связан с вьетнамской корпорацией по транспортировке нефти и газа. Кроме того, США ввели санкции против двух компании из ОАЭ за поддержку нефте- и газодобычи в Иране, двух китайских компаний и вьетнамской корпорации.В министерстве финансов заявили, что санкции введены за оказание поддержки экспорту иранской нефти."Нефтяной и нефтехимический сектора Ирана являются главными источниками финансирования иранского режима, который использует средства для поддержки злонамеренных действий во внутренней и внешней повестке. США будут предпринимать действия против тех, кто поддерживает незаконные продажи иранской нефти", - заявил министр финансов Стивен Мнучин.
https://ria.ru/20201216/sanktsii-1589532979.html
вьетнам
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стивен мнучин, вьетнам, китай, оаэ, иран, сша, в мире