https://ria.ru/20201216/sanktsii-1589532979.html

МИД прокомментировал санкции США против Турции из-за С-400

МИД прокомментировал санкции США против Турции из-за С-400

Санкции США против Турции в связи с покупкой российских систем ПВО С-400 еще раз показывают неспособность Вашингтона к честной конкуренции, заявила официальный... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T16:30

2020-12-16T16:30

2020-12-16T16:42

майк помпео

исмаил демир

мария захарова

министерство финансов сша

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

с-400 «триумф»

турция

сша

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Санкции США против Турции в связи с покупкой российских систем ПВО С-400 еще раз показывают неспособность Вашингтона к честной конкуренции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.США ввели санкции против секретариата оборонной промышленности Турции и его главы Исмаила Демира, а также против еще трех физических лиц в Турции "в связи с Россией", сообщило министерство финансов США. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США будут в полной мере реализовывать санкции по закону "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) за сотрудничество третьих стран с оборонным сектором России.Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.

https://ria.ru/20201216/erdogan-1589497326.html

россия

турция

сша

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майк помпео, исмаил демир, мария захарова, министерство финансов сша, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), с-400 «триумф», турция, сша, в мире