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МИД прокомментировал санкции США против Турции из-за С-400
МИД прокомментировал санкции США против Турции из-за С-400
Санкции США против Турции в связи с покупкой российских систем ПВО С-400 еще раз показывают неспособность Вашингтона к честной конкуренции, заявила официальный... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T16:30
2020-12-16T16:42
майк помпео
исмаил демир
мария захарова
министерство финансов сша
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
с-400 «триумф»
турция
сша
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Санкции США против Турции в связи с покупкой российских систем ПВО С-400 еще раз показывают неспособность Вашингтона к честной конкуренции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.США ввели санкции против секретариата оборонной промышленности Турции и его главы Исмаила Демира, а также против еще трех физических лиц в Турции "в связи с Россией", сообщило министерство финансов США. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США будут в полной мере реализовывать санкции по закону "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) за сотрудничество третьих стран с оборонным сектором России.Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.
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майк помпео, исмаил демир, мария захарова, министерство финансов сша, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), с-400 «триумф», турция, сша, в мире

МИД прокомментировал санкции США против Турции из-за С-400

16:30 16.12.2020 (обновлено: 16:42 16.12.2020)
 
© Фото : Turkish Defence MinistryПоставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© Фото : Turkish Defence Ministry
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Санкции США против Турции в связи с покупкой российских систем ПВО С-400 еще раз показывают неспособность Вашингтона к честной конкуренции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
США ввели санкции против секретариата оборонной промышленности Турции и его главы Исмаила Демира, а также против еще трех физических лиц в Турции "в связи с Россией", сообщило министерство финансов США. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США будут в полной мере реализовывать санкции по закону "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) за сотрудничество третьих стран с оборонным сектором России.

"Это еще одно проявление невозможности выдерживать конкуренцию, играя по правилам. Нужны дополнительные шаги в обеспечении себе неких конкурентных преимуществ, несмотря на то, что эти шаги стоят вне закона. К ним относятся односторонние санкции и по линии военно-промышленного комплекса", - сказала Захарова на брифинге в среду.

Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
14:18
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Майк ПомпеоИсмаил ДемирМария ЗахароваМинистерство финансов СШАРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)С-400 «Триумф»ТурцияСШАВ мире
 
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