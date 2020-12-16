МИД прокомментировал санкции США против Турции из-за С-400
16:30 16.12.2020 (обновлено: 16:42 16.12.2020)
© Фото : Turkish Defence MinistryПоставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
© Фото : Turkish Defence Ministry
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Санкции США против Турции в связи с покупкой российских систем ПВО С-400 еще раз показывают неспособность Вашингтона к честной конкуренции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
США ввели санкции против секретариата оборонной промышленности Турции и его главы Исмаила Демира, а также против еще трех физических лиц в Турции "в связи с Россией", сообщило министерство финансов США. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США будут в полной мере реализовывать санкции по закону "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) за сотрудничество третьих стран с оборонным сектором России.
"Это еще одно проявление невозможности выдерживать конкуренцию, играя по правилам. Нужны дополнительные шаги в обеспечении себе неких конкурентных преимуществ, несмотря на то, что эти шаги стоят вне закона. К ним относятся односторонние санкции и по линии военно-промышленного комплекса", - сказала Захарова на брифинге в среду.
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.