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Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201216/sanktsii-1589460181.html
Евросоюз подготовил новые санкции против Белоруссии
Евросоюз подготовил новые санкции против Белоруссии
Брюссель подготовил третий список санкций против белорусских чиновников и компаний за фальсификацию итогов президентских выборов в республике и насилие на... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T11:43
2020-12-16T12:48
протесты в белоруссии
жозеп боррель
александр лукашенко
евросоюз
белоруссия
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 16 дек — РИА Новости. Брюссель подготовил третий список санкций против белорусских чиновников и компаний за фальсификацию итогов президентских выборов в республике и насилие на акциях протеста.Ожидается, что сегодня документ рассмотрят постоянные представители стран Евросоюза, а в конце недели утвердят на министерском уровне. Затем список должны опубликовать в официальном журнале ЕС. После этого он вступит в силу. Традиционно имена будущих фигурантов санкций и названия компаний не сообщают. Меры предполагают запрет на въезд в Евросоюз и заморозку активов.В начале августа в Белоруссии состоялись выборы главы государства. На них в шестой раз победил Александр Лукашенко: по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов, опередив Светлану Тихановскую. В республике начались протестные акции, которые продолжаются до сих пор, наиболее масштабные — по воскресеньям. После инаугурации Лукашенко глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что процедура лишена демократической легитимности и ведет к углублению кризиса в стране. По его словам, президент не готов к внутреннему диалогу с оппозицией.В начале октября ЕС ввел санкции против 40 белорусских официальных лиц: в основном силовиков и представителей избирательных органов. Лукашенко в первый список не попал. Однако в ноябре Брюссель объявил дополнительные индивидуальные санкции против 14 граждан Белоруссии, включая президента страны и его сына Виктора. Их Европа считает ответственными за репрессии против политических оппонентов и мирных демонстрантов во время президентской предвыборной кампании и после выборов, а также за запугивание журналистов.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
https://ria.ru/20201215/lukashenko-1589408720.html
https://ria.ru/20201215/tikhanovskaya-1589398319.html
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жозеп боррель, александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, в мире

Евросоюз подготовил новые санкции против Белоруссии

11:43 16.12.2020 (обновлено: 12:48 16.12.2020)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время акции протеста у народного мемориала в память о погибшем 12 ноября жителе белорусской столицы Романе Бондаренко
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста у народного мемориала в память о погибшем 12 ноября жителе белорусской столицы Романе Бондаренко - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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БРЮССЕЛЬ, 16 дек — РИА Новости. Брюссель подготовил третий список санкций против белорусских чиновников и компаний за фальсификацию итогов президентских выборов в республике и насилие на акциях протеста.
Ожидается, что сегодня документ рассмотрят постоянные представители стран Евросоюза, а в конце недели утвердят на министерском уровне. Затем список должны опубликовать в официальном журнале ЕС. После этого он вступит в силу.
Традиционно имена будущих фигурантов санкций и названия компаний не сообщают. Меры предполагают запрет на въезд в Евросоюз и заморозку активов.
В начале августа в Белоруссии состоялись выборы главы государства. На них в шестой раз победил Александр Лукашенко: по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов, опередив Светлану Тихановскую. В республике начались протестные акции, которые продолжаются до сих пор, наиболее масштабные — по воскресеньям.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
Вчера, 23:07
Лукашенко пообещал "драться" за Белоруссию
После инаугурации Лукашенко глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что процедура лишена демократической легитимности и ведет к углублению кризиса в стране. По его словам, президент не готов к внутреннему диалогу с оппозицией.
В начале октября ЕС ввел санкции против 40 белорусских официальных лиц: в основном силовиков и представителей избирательных органов. Лукашенко в первый список не попал.
Однако в ноябре Брюссель объявил дополнительные индивидуальные санкции против 14 граждан Белоруссии, включая президента страны и его сына Виктора. Их Европа считает ответственными за репрессии против политических оппонентов и мирных демонстрантов во время президентской предвыборной кампании и после выборов, а также за запугивание журналистов.
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
Вчера, 20:54Протесты в Белоруссии
Тихановская рассказала, как будут протестовать белорусы
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