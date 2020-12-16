https://ria.ru/20201216/sanktsii-1589460181.html

Евросоюз подготовил новые санкции против Белоруссии

Евросоюз подготовил новые санкции против Белоруссии

Брюссель подготовил третий список санкций против белорусских чиновников и компаний за фальсификацию итогов президентских выборов в республике и насилие на... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T11:43

2020-12-16T11:43

2020-12-16T12:48

протесты в белоруссии

жозеп боррель

александр лукашенко

евросоюз

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589461903_0:160:3348:2043_1920x0_80_0_0_0b06f4b6571f37669bfe0233df00e9d4.jpg

БРЮССЕЛЬ, 16 дек — РИА Новости. Брюссель подготовил третий список санкций против белорусских чиновников и компаний за фальсификацию итогов президентских выборов в республике и насилие на акциях протеста.Ожидается, что сегодня документ рассмотрят постоянные представители стран Евросоюза, а в конце недели утвердят на министерском уровне. Затем список должны опубликовать в официальном журнале ЕС. После этого он вступит в силу. Традиционно имена будущих фигурантов санкций и названия компаний не сообщают. Меры предполагают запрет на въезд в Евросоюз и заморозку активов.В начале августа в Белоруссии состоялись выборы главы государства. На них в шестой раз победил Александр Лукашенко: по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов, опередив Светлану Тихановскую. В республике начались протестные акции, которые продолжаются до сих пор, наиболее масштабные — по воскресеньям. После инаугурации Лукашенко глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что процедура лишена демократической легитимности и ведет к углублению кризиса в стране. По его словам, президент не готов к внутреннему диалогу с оппозицией.В начале октября ЕС ввел санкции против 40 белорусских официальных лиц: в основном силовиков и представителей избирательных органов. Лукашенко в первый список не попал. Однако в ноябре Брюссель объявил дополнительные индивидуальные санкции против 14 граждан Белоруссии, включая президента страны и его сына Виктора. Их Европа считает ответственными за репрессии против политических оппонентов и мирных демонстрантов во время президентской предвыборной кампании и после выборов, а также за запугивание журналистов.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

https://ria.ru/20201215/lukashenko-1589408720.html

https://ria.ru/20201215/tikhanovskaya-1589398319.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жозеп боррель, александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, в мире