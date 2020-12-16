Евросоюз подготовил новые санкции против Белоруссии
11:43 16.12.2020 (обновлено: 12:48 16.12.2020)
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время акции протеста у народного мемориала в память о погибшем 12 ноября жителе белорусской столицы Романе Бондаренко
© Sputnik / Виктор Толочко
БРЮССЕЛЬ, 16 дек — РИА Новости. Брюссель подготовил третий список санкций против белорусских чиновников и компаний за фальсификацию итогов президентских выборов в республике и насилие на акциях протеста.
Ожидается, что сегодня документ рассмотрят постоянные представители стран Евросоюза, а в конце недели утвердят на министерском уровне. Затем список должны опубликовать в официальном журнале ЕС. После этого он вступит в силу.
Традиционно имена будущих фигурантов санкций и названия компаний не сообщают. Меры предполагают запрет на въезд в Евросоюз и заморозку активов.
В начале августа в Белоруссии состоялись выборы главы государства. На них в шестой раз победил Александр Лукашенко: по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов, опередив Светлану Тихановскую. В республике начались протестные акции, которые продолжаются до сих пор, наиболее масштабные — по воскресеньям.
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После инаугурации Лукашенко глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что процедура лишена демократической легитимности и ведет к углублению кризиса в стране. По его словам, президент не готов к внутреннему диалогу с оппозицией.
В начале октября ЕС ввел санкции против 40 белорусских официальных лиц: в основном силовиков и представителей избирательных органов. Лукашенко в первый список не попал.
Однако в ноябре Брюссель объявил дополнительные индивидуальные санкции против 14 граждан Белоруссии, включая президента страны и его сына Виктора. Их Европа считает ответственными за репрессии против политических оппонентов и мирных демонстрантов во время президентской предвыборной кампании и после выборов, а также за запугивание журналистов.
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