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В "Пулково" самолет совершил аварийную посадку
В "Пулково" самолет совершил аварийную посадку
Самолет Boeing 737 из "Домодедово" приземлился в аэропорту "Пулково", во время полета на борту была обнаружена техническая неисправность аэронавигационного... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T20:36
2020-12-16T20:42
россия
boeing 737
домодедово (аэропорт)
пулково (аэропорт)
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек - РИА Новости. Самолет Boeing 737 из "Домодедово" приземлился в аэропорту "Пулково", во время полета на борту была обнаружена техническая неисправность аэронавигационного оборудования, сообщили РИА Новости в пресс-службе ООО "Воздушные ворота Северной столицы", которая управляет аэропортом "Пулково".В компании добавили, что все службы и силы аэропорта были приведены в готовность к встрече воздушного судна. Сейчас "Пулково" работает в штатном режиме.
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россия, boeing 737, домодедово (аэропорт), пулково (аэропорт), происшествия

В "Пулково" самолет совершил аварийную посадку

20:36 16.12.2020 (обновлено: 20:42 16.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек - РИА Новости. Самолет Boeing 737 из "Домодедово" приземлился в аэропорту "Пулково", во время полета на борту была обнаружена техническая неисправность аэронавигационного оборудования, сообщили РИА Новости в пресс-службе ООО "Воздушные ворота Северной столицы", которая управляет аэропортом "Пулково".

"Сегодня в 20:03 в аэропорту "Пулково" совершил благополучную посадку самолет Boeing 737 из "Домодедово". На его борту находились 69 пассажиров. Во время полета была обнаружена техническая неисправность аэронавигационного оборудования", - сообщили в пресс-службе.

Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
3 декабря, 21:15
В аэропорту Новосибирска экстренно сел самолет
В компании добавили, что все службы и силы аэропорта были приведены в готовность к встрече воздушного судна. Сейчас "Пулково" работает в штатном режиме.
 
РоссияBoeing 737Домодедово (аэропорт)Пулково (аэропорт)Происшествия
 
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