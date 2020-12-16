https://ria.ru/20201216/samolet-1589579566.html

В "Пулково" самолет совершил аварийную посадку

В "Пулково" самолет совершил аварийную посадку

Самолет Boeing 737 из "Домодедово" приземлился в аэропорту "Пулково", во время полета на борту была обнаружена техническая неисправность аэронавигационного... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T20:36

2020-12-16T20:36

2020-12-16T20:42

россия

boeing 737

домодедово (аэропорт)

пулково (аэропорт)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/156374/79/1563747991_0:332:3050:2048_1920x0_80_0_0_0992ebf0a57678dac97f3a8d8fbc2b30.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек - РИА Новости. Самолет Boeing 737 из "Домодедово" приземлился в аэропорту "Пулково", во время полета на борту была обнаружена техническая неисправность аэронавигационного оборудования, сообщили РИА Новости в пресс-службе ООО "Воздушные ворота Северной столицы", которая управляет аэропортом "Пулково".В компании добавили, что все службы и силы аэропорта были приведены в готовность к встрече воздушного судна. Сейчас "Пулково" работает в штатном режиме.

https://ria.ru/20201203/samolet-1587581000.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, boeing 737, домодедово (аэропорт), пулково (аэропорт), происшествия