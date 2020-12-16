https://ria.ru/20201216/samolet-1589579566.html
В "Пулково" самолет совершил аварийную посадку
В "Пулково" самолет совершил аварийную посадку
Самолет Boeing 737 из "Домодедово" приземлился в аэропорту "Пулково", во время полета на борту была обнаружена техническая неисправность аэронавигационного... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T20:36
2020-12-16T20:36
2020-12-16T20:42
россия
boeing 737
домодедово (аэропорт)
пулково (аэропорт)
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек - РИА Новости. Самолет Boeing 737 из "Домодедово" приземлился в аэропорту "Пулково", во время полета на борту была обнаружена техническая неисправность аэронавигационного оборудования, сообщили РИА Новости в пресс-службе ООО "Воздушные ворота Северной столицы", которая управляет аэропортом "Пулково".В компании добавили, что все службы и силы аэропорта были приведены в готовность к встрече воздушного судна. Сейчас "Пулково" работает в штатном режиме.
https://ria.ru/20201203/samolet-1587581000.html
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россия, boeing 737, домодедово (аэропорт), пулково (аэропорт), происшествия