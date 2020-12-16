В ОНК рассказали о состоянии находящегося в СИЗО Сафронова
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Обвиняемый в госизмене советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов помещён в одиночную камеру в СИЗО "Лефортово" на две недели после контакта с больным COVID-19, самочувствие у него нормальное, рассказала РИА Новости член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович.
Ранее член ОНК Москвы Ева Меркачева сообщила, что Сафронова изолировали после контакта с больным коронавирусом.
"Его поместили в одиночную камеру, но сказали, что самочувствие у него нормальное, симптомов нет. Также ему сделали тест на COVID-19, результат отрицательный, но из-за контакта с заболевшим Сафронов будет изолирован на 14 дней", - заявила Литвинович.
Бывший журналист, а ныне советник главы "Роскосмоса" Сафронов был задержан 7 июля, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу.
ФСБ вменяет Сафронову передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается якобы передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.
Как заявляли в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.