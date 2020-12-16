https://ria.ru/20201216/safronov-1589447590.html

В ОНК рассказали о состоянии находящегося в СИЗО Сафронова

В ОНК рассказали о состоянии находящегося в СИЗО Сафронова

Обвиняемый в госизмене советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов помещён в одиночную камеру в СИЗО "Лефортово" на две недели после контакта с больным COVID-19,... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T11:08

2020-12-16T11:08

2020-12-16T11:08

иван сафронов

марина литвинович

сизо лефортово

ева меркачева

общественная наблюдательная комиссия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

москва

африка

сша

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Обвиняемый в госизмене советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов помещён в одиночную камеру в СИЗО "Лефортово" на две недели после контакта с больным COVID-19, самочувствие у него нормальное, рассказала РИА Новости член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович.Ранее член ОНК Москвы Ева Меркачева сообщила, что Сафронова изолировали после контакта с больным коронавирусом.Бывший журналист, а ныне советник главы "Роскосмоса" Сафронов был задержан 7 июля, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу.ФСБ вменяет Сафронову передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается якобы передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.Как заявляли в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.

https://ria.ru/20201216/abyzov-1589432877.html

москва

африка

сша

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иван сафронов, марина литвинович, сизо лефортово, ева меркачева, общественная наблюдательная комиссия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, африка, сша, происшествия