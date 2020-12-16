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В РВСН рассказали, сколько комплексов "Ярс" и "Авангард" получают в год
В РВСН рассказали, сколько комплексов "Ярс" и "Авангард" получают в год
Ракетные войска стратегического назначения ежегодно получают порядка 20 пусковых установок ракетных комплексов "Ярс" и "Авангард", заявил командующий РВСН... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T00:41
2020-12-16T00:41
россия
красная звезда
сергей каракаев
ракетные войска стратегического назначения
москва
безопасность
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Ракетные войска стратегического назначения ежегодно получают порядка 20 пусковых установок ракетных комплексов "Ярс" и "Авангард", заявил командующий РВСН Сергей Каракаев."Отечественными предприятиями промышленности выдерживаются установленные Государственной программой вооружения темпы поставки в войска элементов новых ракетных комплексов. Прежде всего, это ракетный комплекс "Ярс" в стационарном шахтном и подвижном грунтовом вариантах базирования, а также ракетный комплекс стационарного базирования "Авангард". Суммарно это порядка 20 пусковых установок и обеспечивающих их систем в год", - сказал он в интервью газете "Красная звезда" накануне Дня РВСН, отмечаемого 17 декабря.Каракаев напомнил, что сейчас в боевом составе РВСН много ракетных комплексов различных способов боевого применения. Он назвал комплексы "Авангард", "Воевода", "Стилет", "Тополь-М" и "Ярс" стационарного шахтного базирования и подвижные грунтовые ракетные комплексы "Тополь", "Тополь-М" и "Ярс".По словам командующего, к концу 2020 года доля современных образцов ракетного вооружения в РВСН достигла 81%. Каракаев добавил, что в этом году стратегические ракетчики провели более 200 учений различного уровня, а в следующем "количество учений будет сохранено в рамках параметров этого года".
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россия, красная звезда, сергей каракаев, ракетные войска стратегического назначения, москва, безопасность

В РВСН рассказали, сколько комплексов "Ярс" и "Авангард" получают в год

00:41 16.12.2020
 
© Минобороны РФИспытания ракетного комплекса "Авангард"
Испытания ракетного комплекса Авангард - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© Минобороны РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Ракетные войска стратегического назначения ежегодно получают порядка 20 пусковых установок ракетных комплексов "Ярс" и "Авангард", заявил командующий РВСН Сергей Каракаев.
"Отечественными предприятиями промышленности выдерживаются установленные Государственной программой вооружения темпы поставки в войска элементов новых ракетных комплексов. Прежде всего, это ракетный комплекс "Ярс" в стационарном шахтном и подвижном грунтовом вариантах базирования, а также ракетный комплекс стационарного базирования "Авангард". Суммарно это порядка 20 пусковых установок и обеспечивающих их систем в год", - сказал он в интервью газете "Красная звезда" накануне Дня РВСН, отмечаемого 17 декабря.
Каракаев напомнил, что сейчас в боевом составе РВСН много ракетных комплексов различных способов боевого применения. Он назвал комплексы "Авангард", "Воевода", "Стилет", "Тополь-М" и "Ярс" стационарного шахтного базирования и подвижные грунтовые ракетные комплексы "Тополь", "Тополь-М" и "Ярс".
По словам командующего, к концу 2020 года доля современных образцов ракетного вооружения в РВСН достигла 81%. Каракаев добавил, что в этом году стратегические ракетчики провели более 200 учений различного уровня, а в следующем "количество учений будет сохранено в рамках параметров этого года".
Межконтинентальная баллистическая ракета Ярс - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
00:19
В РВСН рассказали о перевооружении ракетных дивизий на комплексы "Ярс"
 
РоссияКрасная звездаСергей КаракаевРакетные войска стратегического назначенияМоскваБезопасность
 
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