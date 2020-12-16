https://ria.ru/20201216/ruchka-1589551653.html

Нижегородец предстал перед судом за продажу "шпионской ручки"

Нижегородец предстал перед судом за продажу "шпионской ручки"

Житель Нижнего Новгорода предстал перед судом по обвинению в продаже ручки с функцией видеозаписи, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T17:40

2020-12-16T17:40

2020-12-16T17:40

нижний новгород

нижегородская область

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 дек - РИА Новости. Житель Нижнего Новгорода предстал перед судом по обвинению в продаже ручки с функцией видеозаписи, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.Ранее RT сообщил, что в Нижнем Новгороде мужчину судят за незаконный оборот "шпионских" устройств после попытки продать через интернет авторучку с функцией видеозаписи. В публикации утверждается, что сторона обвинения ссылается на две экспертизы, признавшие гаджет специальным техническим средством. Сам мужчина вины не признает и отмечает, что у ручки есть индикатор, который загорается при включении записи. В 2018 году Верховный суд дал разъяснение, согласно которому к "шпионским" средствам не относятся гаджеты с открытыми элементами индикации."В Автозаводском районном суде рассматривается уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в незаконном сбыте ручки с функцией видеозаписи. Следствием установлено, что обвиняемый приобрел для личного пользования специальное техническое средство, выполненное в виде шариковой ручки с функцией видеозаписи. В мае 2020 года он разместил объявление о продаже ручки на интернет-сайте. Покупателем оказался сотрудник правоохранительных органов", - сообщили агентству в пресс-службе судов региона.Как рассказали РИА Новости в Автозаводском районом суде, первое заседание по делу о "шпионской" ручке состоялось 15 декабря. "Заседание было отложено, поскольку не явился ни один из свидетелей обвинения. Следующее заседание назначено на 23 декабря", - сказала собеседница агентства.Статья 138.1 УК РФ (Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации) предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей либо ограничение свободы на срок до четырех лет.

https://ria.ru/20201215/sud-1589346359.html

https://ria.ru/20201207/oborot-1588050680.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нижний новгород, нижегородская область, происшествия