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Нижегородец предстал перед судом за продажу "шпионской ручки"
Нижегородец предстал перед судом за продажу "шпионской ручки"
Житель Нижнего Новгорода предстал перед судом по обвинению в продаже ручки с функцией видеозаписи, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T17:40
2020-12-16T17:40
нижний новгород
нижегородская область
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 дек - РИА Новости. Житель Нижнего Новгорода предстал перед судом по обвинению в продаже ручки с функцией видеозаписи, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.Ранее RT сообщил, что в Нижнем Новгороде мужчину судят за незаконный оборот "шпионских" устройств после попытки продать через интернет авторучку с функцией видеозаписи. В публикации утверждается, что сторона обвинения ссылается на две экспертизы, признавшие гаджет специальным техническим средством. Сам мужчина вины не признает и отмечает, что у ручки есть индикатор, который загорается при включении записи. В 2018 году Верховный суд дал разъяснение, согласно которому к "шпионским" средствам не относятся гаджеты с открытыми элементами индикации."В Автозаводском районном суде рассматривается уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в незаконном сбыте ручки с функцией видеозаписи. Следствием установлено, что обвиняемый приобрел для личного пользования специальное техническое средство, выполненное в виде шариковой ручки с функцией видеозаписи. В мае 2020 года он разместил объявление о продаже ручки на интернет-сайте. Покупателем оказался сотрудник правоохранительных органов", - сообщили агентству в пресс-службе судов региона.Как рассказали РИА Новости в Автозаводском районом суде, первое заседание по делу о "шпионской" ручке состоялось 15 декабря. "Заседание было отложено, поскольку не явился ни один из свидетелей обвинения. Следующее заседание назначено на 23 декабря", - сказала собеседница агентства.Статья 138.1 УК РФ (Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации) предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей либо ограничение свободы на срок до четырех лет.
https://ria.ru/20201215/sud-1589346359.html
https://ria.ru/20201207/oborot-1588050680.html
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нижний новгород, нижегородская область, происшествия

Нижегородец предстал перед судом за продажу "шпионской ручки"

17:40 16.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 дек - РИА Новости. Житель Нижнего Новгорода предстал перед судом по обвинению в продаже ручки с функцией видеозаписи, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
Ранее RT сообщил, что в Нижнем Новгороде мужчину судят за незаконный оборот "шпионских" устройств после попытки продать через интернет авторучку с функцией видеозаписи. В публикации утверждается, что сторона обвинения ссылается на две экспертизы, признавшие гаджет специальным техническим средством. Сам мужчина вины не признает и отмечает, что у ручки есть индикатор, который загорается при включении записи. В 2018 году Верховный суд дал разъяснение, согласно которому к "шпионским" средствам не относятся гаджеты с открытыми элементами индикации.
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"В Автозаводском районном суде рассматривается уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в незаконном сбыте ручки с функцией видеозаписи. Следствием установлено, что обвиняемый приобрел для личного пользования специальное техническое средство, выполненное в виде шариковой ручки с функцией видеозаписи. В мае 2020 года он разместил объявление о продаже ручки на интернет-сайте. Покупателем оказался сотрудник правоохранительных органов", - сообщили агентству в пресс-службе судов региона.
Как рассказали РИА Новости в Автозаводском районом суде, первое заседание по делу о "шпионской" ручке состоялось 15 декабря. "Заседание было отложено, поскольку не явился ни один из свидетелей обвинения. Следующее заседание назначено на 23 декабря", - сказала собеседница агентства.
Статья 138.1 УК РФ (Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации) предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей либо ограничение свободы на срок до четырех лет.
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