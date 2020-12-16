https://ria.ru/20201216/rogozin-1589522810.html

Суд постановил удалить статьи с клеветой на Рогозина

Суд постановил удалить статьи с клеветой на Рогозина

Останкинский суд Москвы в среду постановил удалить из интернета ряд статей и видео, порочащих репутацию главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, рассказал РИА... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T15:56

2020-12-16T15:56

2020-12-16T15:56

россия

александр добровинский

роскосмос

дмитрий рогозин

москва

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Останкинский суд Москвы в среду постановил удалить из интернета ряд статей и видео, порочащих репутацию главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, рассказал РИА Новости Александр Добровинский, представляющий интересы чиновника.С ответчиков, среди которых ИД "Аргументы недели", также взыщут компенсацию, но ее размер станет известен несколько позднее.Пресс-секретарь суда Кристина Явкина подтвердила журналистам, что суд в этом споре встал на сторону Рогозина, "исковые требования удовлетворены частично". Детали будут объявлены позднее.Как пояснил Добровинский, СМИ при подготовке публикаций о главе "Роскосмоса" вопреки журналистским стандартам не обращались к нему самому за комментарием и ссылались на мнение экспертов, хотя соответствующие бухгалтерские документы выложены в открытый доступ.В иске Рогозин требовал удалить соответствующие материалы из интернета, опубликовать опровержения и выплатить ему 300 тысяч рублей за моральный ущерб. Эти деньги он обещал впоследствии передать в детский дом.

https://ria.ru/20201201/rogozin-1587089013.html

https://ria.ru/20201127/rogozin-1586701626.html

россия

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россия, александр добровинский, роскосмос, дмитрий рогозин, москва