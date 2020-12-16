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Суд постановил удалить статьи с клеветой на Рогозина
Суд постановил удалить статьи с клеветой на Рогозина
Останкинский суд Москвы в среду постановил удалить из интернета ряд статей и видео, порочащих репутацию главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, рассказал РИА... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T15:56
2020-12-16T15:56
россия
александр добровинский
роскосмос
дмитрий рогозин
москва
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Останкинский суд Москвы в среду постановил удалить из интернета ряд статей и видео, порочащих репутацию главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, рассказал РИА Новости Александр Добровинский, представляющий интересы чиновника.С ответчиков, среди которых ИД "Аргументы недели", также взыщут компенсацию, но ее размер станет известен несколько позднее.Пресс-секретарь суда Кристина Явкина подтвердила журналистам, что суд в этом споре встал на сторону Рогозина, "исковые требования удовлетворены частично". Детали будут объявлены позднее.Как пояснил Добровинский, СМИ при подготовке публикаций о главе "Роскосмоса" вопреки журналистским стандартам не обращались к нему самому за комментарием и ссылались на мнение экспертов, хотя соответствующие бухгалтерские документы выложены в открытый доступ.В иске Рогозин требовал удалить соответствующие материалы из интернета, опубликовать опровержения и выплатить ему 300 тысяч рублей за моральный ущерб. Эти деньги он обещал впоследствии передать в детский дом.
https://ria.ru/20201201/rogozin-1587089013.html
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россия, александр добровинский, роскосмос, дмитрий рогозин, москва

Суд постановил удалить статьи с клеветой на Рогозина

15:56 16.12.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкГенеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин на заседании правительства РФ
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин на заседании правительства РФ - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Останкинский суд Москвы в среду постановил удалить из интернета ряд статей и видео, порочащих репутацию главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, рассказал РИА Новости Александр Добровинский, представляющий интересы чиновника.
С ответчиков, среди которых ИД "Аргументы недели", также взыщут компенсацию, но ее размер станет известен несколько позднее.

"Суд завершился безоговорочной победой - суд удовлетворил все наши иски: удалить статьи и видеоматериалы, дать опровержение всем сведениям, порочащим репутацию Дмитрия Олеговича, и взыскать с ответчиков материальную компенсацию", - сказал собеседник агентства.

Пресс-секретарь суда Кристина Явкина подтвердила журналистам, что суд в этом споре встал на сторону Рогозина, "исковые требования удовлетворены частично". Детали будут объявлены позднее.
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Как пояснил Добровинский, СМИ при подготовке публикаций о главе "Роскосмоса" вопреки журналистским стандартам не обращались к нему самому за комментарием и ссылались на мнение экспертов, хотя соответствующие бухгалтерские документы выложены в открытый доступ.

"Ответчики неубедительно пытались доказать, что фраза "гробовщик российского космоса" не несет негативной нагрузки, а "превратиться в посмешище" - и вовсе комплимент. Думаю, многим редакциям нужно перепроверить свои познания в русском языке и лексикологии", - отметил юрист.

В иске Рогозин требовал удалить соответствующие материалы из интернета, опубликовать опровержения и выплатить ему 300 тысяч рублей за моральный ущерб. Эти деньги он обещал впоследствии передать в детский дом.
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