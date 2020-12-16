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Рогозин рассказал о пусках "Ангары" в 2021 году
Рогозин рассказал о пусках "Ангары" в 2021 году
Минобороны России и "Роскосмос" в следующем году проведут два пуска ракет "Ангара" - одной легкого, а второй тяжелого классов, написал в Twitter глава... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T08:50
2020-12-16T08:50
космос - риа наука
ангара (ракета)
роскосмос
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Минобороны России и "Роскосмос" в следующем году проведут два пуска ракет "Ангара" - одной легкого, а второй тяжелого классов, написал в Twitter глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.Ранее он уже сообщал, что в 2021 году состоятся старты двух ракет семейства "Ангара", но не указывал каких."В следующем году проведем пуски как тяжёлой, так и легкой "Ангары", причем тяжёлая полетит с мощным разгонным блоком "Персей". Эти пуски идут по программе лётных испытаний, где заказчиком выступает Минобороны России. Огромное им спасибо", - написал Рогозин.На текущий момент проведены три пуска "Ангары" - в 2014 году стартовали легкая и тяжелая версии, в 2020 году проведен пуск тяжелой "Ангары".Также в Twitter Рогозин напомнил, что началась работа над модернизированной версией "Ангары" - "Ангара-А5М", кислородно-водородным разгонным блоком.
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космос - риа наука, ангара (ракета), роскосмос, дмитрий рогозин

Рогозин рассказал о пусках "Ангары" в 2021 году

08:50 16.12.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкГенеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин на заседании правительства РФ
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин на заседании правительства РФ - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Минобороны России и "Роскосмос" в следующем году проведут два пуска ракет "Ангара" - одной легкого, а второй тяжелого классов, написал в Twitter глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
Ранее он уже сообщал, что в 2021 году состоятся старты двух ракет семейства "Ангара", но не указывал каких.
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"В следующем году проведем пуски как тяжёлой, так и легкой "Ангары", причем тяжёлая полетит с мощным разгонным блоком "Персей". Эти пуски идут по программе лётных испытаний, где заказчиком выступает Минобороны России. Огромное им спасибо", - написал Рогозин.
На текущий момент проведены три пуска "Ангары" - в 2014 году стартовали легкая и тяжелая версии, в 2020 году проведен пуск тяжелой "Ангары".
Также в Twitter Рогозин напомнил, что началась работа над модернизированной версией "Ангары" - "Ангара-А5М", кислородно-водородным разгонным блоком.
 
Космос - РИА НаукаАнгара (ракета)РоскосмосДмитрий Рогозин
 
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