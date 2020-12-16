https://ria.ru/20201216/rogozin-1589427665.html

Рогозин рассказал о пусках "Ангары" в 2021 году

Рогозин рассказал о пусках "Ангары" в 2021 году

Минобороны России и "Роскосмос" в следующем году проведут два пуска ракет "Ангара" - одной легкого, а второй тяжелого классов, написал в Twitter глава... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T08:50

2020-12-16T08:50

2020-12-16T08:50

космос - риа наука

ангара (ракета)

роскосмос

дмитрий рогозин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/156141/67/1561416792_0:217:2869:1831_1920x0_80_0_0_ef69fb6d0a5715fd2da608b5330b8548.jpg

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Минобороны России и "Роскосмос" в следующем году проведут два пуска ракет "Ангара" - одной легкого, а второй тяжелого классов, написал в Twitter глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.Ранее он уже сообщал, что в 2021 году состоятся старты двух ракет семейства "Ангара", но не указывал каких."В следующем году проведем пуски как тяжёлой, так и легкой "Ангары", причем тяжёлая полетит с мощным разгонным блоком "Персей". Эти пуски идут по программе лётных испытаний, где заказчиком выступает Минобороны России. Огромное им спасибо", - написал Рогозин.На текущий момент проведены три пуска "Ангары" - в 2014 году стартовали легкая и тяжелая версии, в 2020 году проведен пуск тяжелой "Ангары".Также в Twitter Рогозин напомнил, что началась работа над модернизированной версией "Ангары" - "Ангара-А5М", кислородно-водородным разгонным блоком.

https://ria.ru/20201214/burkov-1589203094.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос - риа наука, ангара (ракета), роскосмос, дмитрий рогозин