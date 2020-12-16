https://ria.ru/20201216/rogozin-1589427665.html
Рогозин рассказал о пусках "Ангары" в 2021 году
Рогозин рассказал о пусках "Ангары" в 2021 году
Минобороны России и "Роскосмос" в следующем году проведут два пуска ракет "Ангара" - одной легкого, а второй тяжелого классов, написал в Twitter глава... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T08:50
2020-12-16T08:50
2020-12-16T08:50
космос - риа наука
ангара (ракета)
роскосмос
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Минобороны России и "Роскосмос" в следующем году проведут два пуска ракет "Ангара" - одной легкого, а второй тяжелого классов, написал в Twitter глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.Ранее он уже сообщал, что в 2021 году состоятся старты двух ракет семейства "Ангара", но не указывал каких."В следующем году проведем пуски как тяжёлой, так и легкой "Ангары", причем тяжёлая полетит с мощным разгонным блоком "Персей". Эти пуски идут по программе лётных испытаний, где заказчиком выступает Минобороны России. Огромное им спасибо", - написал Рогозин.На текущий момент проведены три пуска "Ангары" - в 2014 году стартовали легкая и тяжелая версии, в 2020 году проведен пуск тяжелой "Ангары".Также в Twitter Рогозин напомнил, что началась работа над модернизированной версией "Ангары" - "Ангара-А5М", кислородно-водородным разгонным блоком.
https://ria.ru/20201214/burkov-1589203094.html
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космос - риа наука, ангара (ракета), роскосмос, дмитрий рогозин
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости.
Минобороны России и "Роскосмос
" в следующем году проведут два пуска ракет "Ангара"
- одной легкого, а второй тяжелого классов, написал в Twitter
глава госкорпорации Дмитрий Рогозин
.
Ранее он уже сообщал, что в 2021 году состоятся старты двух ракет семейства "Ангара", но не указывал каких.
"В следующем году проведем пуски как тяжёлой, так и легкой "Ангары", причем тяжёлая полетит с мощным разгонным блоком "Персей". Эти пуски идут по программе лётных испытаний, где заказчиком выступает Минобороны России. Огромное им спасибо", - написал Рогозин.
На текущий момент проведены три пуска "Ангары" - в 2014 году стартовали легкая и тяжелая версии, в 2020 году проведен пуск тяжелой "Ангары".
Также в Twitter Рогозин напомнил, что началась работа над модернизированной версией "Ангары" - "Ангара-А5М", кислородно-водородным разгонным блоком.