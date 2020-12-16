https://ria.ru/20201216/rebenok-1589439937.html

В Новосибирске назначили наказание хватавшей девочку за волосы медсестре

В Новосибирске назначили наказание хватавшей девочку за волосы медсестре

Мировой суд в Новосибирске в среду приговорил к году исправительных работ бывшую медсестру детской туберкулезной больницы за жестокое обращение с ребенком — она РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T10:24

2020-12-16T10:24

2020-12-16T13:41

новосибирск

новосибирская область

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 16 дек — РИА Новости. Мировой суд в Новосибирске в среду приговорил к году исправительных работ бывшую медсестру детской туберкулезной больницы за жестокое обращение с ребенком — она ударила девочку по лицу и хватала ее за волосы, сообщил РИА Новости представитель суда.После появления в интернете двух видеороликов, на одном из которых медсестра туберкулезной больницы берет ребенка за волосы и кидает на кровать, а другая бьет рукой, следователи возбудили три уголовных дела: два — по факту жестокого обращения, еще одно — по статье о халатности. В среду суд рассмотрел дело одной из медсестер.По данным следствия, 2 ноября 35-летняя медсестра находилась в палате с трехлетней девочкой. Ребенок проснулся и встал с кровати до подъема. Медсестра посчитала, что он нарушает установленный распорядок дня и ударила ребенка по лицу. Днем 4 ноября подозреваемая, наблюдая за тем, как девочка не спит во время тихого часа и ходит по палате, схватила ее за волосы, подняла над полом и с силой кинула на кровать.В ходе следствия и в суде подсудимая признала свою вину, принесла извинения и раскаялась в своем поступке.Ранее Минздрав Новосибирской области и руководство Новосибирской клинической туберкулезной больницы заявили, что приняли все возможные меры для исключения случаев жестокого обращения с детьми в больнице: увеличен штат нянь, введены должности воспитателей, устанавливаются видеокамеры.

https://ria.ru/20201207/medbrat-1587970050.html

новосибирск

новосибирская область

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новосибирск, новосибирская область, происшествия