https://ria.ru/20201216/rebenok-1589439937.html
В Новосибирске назначили наказание хватавшей девочку за волосы медсестре
В Новосибирске назначили наказание хватавшей девочку за волосы медсестре
Мировой суд в Новосибирске в среду приговорил к году исправительных работ бывшую медсестру детской туберкулезной больницы за жестокое обращение с ребенком — она РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T10:24
2020-12-16T10:24
2020-12-16T13:41
новосибирск
новосибирская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583324306_0:0:1780:1001_1920x0_80_0_0_674a54ab0edb05758f23e59b7a1e8245.jpg
НОВОСИБИРСК, 16 дек — РИА Новости. Мировой суд в Новосибирске в среду приговорил к году исправительных работ бывшую медсестру детской туберкулезной больницы за жестокое обращение с ребенком — она ударила девочку по лицу и хватала ее за волосы, сообщил РИА Новости представитель суда.После появления в интернете двух видеороликов, на одном из которых медсестра туберкулезной больницы берет ребенка за волосы и кидает на кровать, а другая бьет рукой, следователи возбудили три уголовных дела: два — по факту жестокого обращения, еще одно — по статье о халатности. В среду суд рассмотрел дело одной из медсестер.По данным следствия, 2 ноября 35-летняя медсестра находилась в палате с трехлетней девочкой. Ребенок проснулся и встал с кровати до подъема. Медсестра посчитала, что он нарушает установленный распорядок дня и ударила ребенка по лицу. Днем 4 ноября подозреваемая, наблюдая за тем, как девочка не спит во время тихого часа и ходит по палате, схватила ее за волосы, подняла над полом и с силой кинула на кровать.В ходе следствия и в суде подсудимая признала свою вину, принесла извинения и раскаялась в своем поступке.Ранее Минздрав Новосибирской области и руководство Новосибирской клинической туберкулезной больницы заявили, что приняли все возможные меры для исключения случаев жестокого обращения с детьми в больнице: увеличен штат нянь, введены должности воспитателей, устанавливаются видеокамеры.
https://ria.ru/20201207/medbrat-1587970050.html
новосибирск
новосибирская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583324306_0:0:1780:1335_1920x0_80_0_0_58bf383691890bbc7710263ada2c73dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новосибирск, новосибирская область, происшествия
НОВОСИБИРСК, 16 дек — РИА Новости.
Мировой суд в Новосибирске
в среду приговорил к году исправительных работ бывшую медсестру детской туберкулезной больницы за жестокое обращение с ребенком — она ударила девочку по лицу и хватала ее за волосы, сообщил РИА Новости представитель суда.
После появления в интернете двух видеороликов, на одном из которых медсестра туберкулезной больницы берет ребенка за волосы и кидает на кровать, а другая бьет рукой, следователи возбудили три уголовных дела: два — по факту жестокого обращения, еще одно — по статье о халатности. В среду суд рассмотрел дело одной из медсестер.
"Суд <…> признал Андриянову А. В. виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 156 УК России и назначил ей наказание в виде исправительных работ на срок один год с удержанием заработной платы 10% в доход государства", — сообщили в суде. Приговор пока не вступил в силу.
По данным следствия, 2 ноября 35-летняя медсестра находилась в палате с трехлетней девочкой. Ребенок проснулся и встал с кровати до подъема. Медсестра посчитала, что он нарушает установленный распорядок дня и ударила ребенка по лицу. Днем 4 ноября подозреваемая, наблюдая за тем, как девочка не спит во время тихого часа и ходит по палате, схватила ее за волосы, подняла над полом и с силой кинула на кровать.
В ходе следствия и в суде подсудимая признала свою вину, принесла извинения и раскаялась в своем поступке.
Ранее Минздрав Новосибирской области
и руководство Новосибирской клинической туберкулезной больницы заявили, что приняли все возможные меры для исключения случаев жестокого обращения с детьми в больнице: увеличен штат нянь, введены должности воспитателей, устанавливаются видеокамеры.