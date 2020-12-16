https://ria.ru/20201216/raznotyk-1589517234.html

Медведев назвал "разнотык" хронической проблемой России

Медведев назвал "разнотык" хронической проблемой России

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал ведомства работать слаженно, а не "вразнотык". РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T15:35

2020-12-16T15:35

2020-12-16T16:18

здоровье - общество

дмитрий медведев

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588280705_0:38:3056:1758_1920x0_80_0_0_be87cc3cf30abb804e466e81fc96aff2.jpg

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал ведомства работать слаженно, а не "вразнотык"."Это у нас, к сожалению, хроническая проблема, когда вроде все занимаются полезным делом, все в материале, но разнотык, и многие люди делают одну и ту же работу, во всяком случае, занимаются близкими тематиками", — заявил он на заседании комиссии Совбеза по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций.Медведев подчеркнул, что стране нужны передовые научные исследования, направленные на противодействие антимикробной резистентности. "Главное, чтобы эта работа велась согласованно. Я просил бы Министерство здравоохранения вместе с Министерством образования и науки сформировать комплексный межведомственный план научных исследований так, чтобы скоординировать исследовательские повестки дня различных ведомств", — сказал зампредседателя Совбеза.В этом году в рамках госзадания проводятся 30 научных исследований в области борьбы с новыми инфекциями: два фундаментальных, 23 прикладных и пять приоритетных.

https://radiosputnik.ria.ru/20200824/putin-1576242151.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, дмитрий медведев, общество