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Медведев назвал "разнотык" хронической проблемой России
Медведев назвал "разнотык" хронической проблемой России
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал ведомства работать слаженно, а не "вразнотык". РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T15:35
2020-12-16T15:35
2020-12-16T16:18
здоровье - общество
дмитрий медведев
общество
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал ведомства работать слаженно, а не "вразнотык"."Это у нас, к сожалению, хроническая проблема, когда вроде все занимаются полезным делом, все в материале, но разнотык, и многие люди делают одну и ту же работу, во всяком случае, занимаются близкими тематиками", — заявил он на заседании комиссии Совбеза по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций.Медведев подчеркнул, что стране нужны передовые научные исследования, направленные на противодействие антимикробной резистентности. "Главное, чтобы эта работа велась согласованно. Я просил бы Министерство здравоохранения вместе с Министерством образования и науки сформировать комплексный межведомственный план научных исследований так, чтобы скоординировать исследовательские повестки дня различных ведомств", — сказал зампредседателя Совбеза.В этом году в рамках госзадания проводятся 30 научных исследований в области борьбы с новыми инфекциями: два фундаментальных, 23 прикладных и пять приоритетных.
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здоровье - общество, дмитрий медведев, общество
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости.
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
призвал ведомства работать слаженно, а не "вразнотык".
"Это у нас, к сожалению, хроническая проблема, когда вроде все занимаются полезным делом, все в материале, но разнотык, и многие люди делают одну и ту же работу, во всяком случае, занимаются близкими тематиками", — заявил он на заседании комиссии Совбеза по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций.
Медведев подчеркнул, что стране нужны передовые научные исследования, направленные на противодействие антимикробной резистентности.
"Главное, чтобы эта работа велась согласованно. Я просил бы Министерство здравоохранения вместе с Министерством образования и науки сформировать комплексный межведомственный план научных исследований так, чтобы скоординировать исследовательские повестки дня различных ведомств", — сказал зампредседателя Совбеза.
В этом году в рамках госзадания проводятся 30 научных исследований в области борьбы с новыми инфекциями: два фундаментальных, 23 прикладных и пять приоритетных.