https://ria.ru/20201216/raketa-1589515099.html

США заявили о новом испытании противоспутниковой ракеты в России

США заявили о новом испытании противоспутниковой ракеты в России

Космическое командование США заявило, что РФ провела новое испытание ракеты, нацеленной на уничтожение спутников. РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T15:27

2020-12-16T15:27

2020-12-16T15:27

мария захарова

вооруженные силы сша

китай

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Космическое командование США заявило, что РФ провела новое испытание ракеты, нацеленной на уничтожение спутников."Россия провела испытание противоспутниковой ракеты. Россия продолжает милитаризацию космоса. Космическое командование США готово защитить Штаты и союзников от агрессии из космоса", - говорится в сообщении этого командования ВС США в Twitter.О предыдущих испытаниях российской противоспутниковой ракеты Космическое командование США сообщало в апреле. Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон таким образом пытается оправдать собственные планы по размещению оружия в космосе.При этом аналогичное оружие разрабатывается как в самих Штатах, так и в других странах. Так, в 1985 году США с помощью противоспутниковой ракеты ASM-135 ASAT, запущенной с истребителя F-15, на высоте 555 километров сбили свой научный спутник Solwind. А в 2008 году американской корабельной противоракетой SM-3 на высоте 247 километров был уничтожен военный спутник USA-193.В тех же 1980-х в СССР на боевом дежурстве стояла система противокосмической обороны (программа "Истребитель спутников"). Комплекс включал ракету-носитель "Циклон-2" с космическим аппаратом-перехватчиком, выводящимся на околоземную орбиту с космодрома Байконур. В ходе испытаний комплекса были проведены успешные перехваты на орбите других советских спутников-мишеней.В январе 2007 года Китай с помощью противоспутниковой ракеты, запущенной с космодрома Сичан, поразил свой метеорологический космический аппарат Fengyun-1C на высоте 865 километров. В результате на орбите образовалось облако из более чем 2 тысяч обломков, что заставляет космические аппараты выполнять маневры уклонения от них.В марте 2019 года Индия сбила противоракетой свой военный спутник дистанционного зондирования Земли Microsat-R на орбите высотой около 270 километров.

https://ria.ru/20201216/avangard-1589435448.html

https://ria.ru/20201212/bulava-1588921750.html

китай

вашингтон (город)

сша

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мария захарова, вооруженные силы сша, китай, вашингтон (город), сша, в мире